Жахлива ДТП в Криму: в результаті лобового зіткнення загинуло двоє дорослих та однорічна дитина

Вночі 18 липня під час лобового зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Сімферополь – Феодосія – Керч у Білогірському районі загинуло троє людей.

Про це з посиланням на МВС Росії у Криму, інформують "Крим.Реалії".

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ДТП за участі двох одиниць легкового транспорту сталася близько першої години ночі. Один з автомобілів допустив виїзд на смугу зустрічного руху, в результаті чого три людини загинули, ще одна – постраждала,

– йдеться у повідомленні.

В аварії постраждали автомобілі Skoda і "Лада Гранта", що виїхала на смугу зустрічного руху.

Зазначається, що у "Ладі" загинули водій і його пасажирка. У Skoda – однорічна дівчинка. При цьому водій автомобіля не постраждав, а його пасажира доставили в Білогірську лікарню з переломом плеча і струсом мозку.