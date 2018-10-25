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      Жахлива ДТП з акторами "Дизель Шоу": Яна Глущенко розповіла про майбутню операцію

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      ДТП з акторами "Дизель Шоу": Яна Глущенко зробила нову заяву
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": Яна Глущенко зробила нову заяву / Фото із соцмереж

      Акторка "Дизель Шоу" Яна Глущенко вирішила відверто розповісти про травми, отримані в жахливій ДТП на Київщині. за словами зірки, невдовзі вона повинна буде зробити операцію.

      Раніше Яна Глущенко зізнавалась, що наразі перебуває вдома, де продовжує лікування. Життю зірки нічого не загрожує, однак вона повинна буде ще неодноразово звернутись за допомогою до лікарів. Зокрема, акторку чекає операція, запланована через 2 місяці. 

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      Окрім цього, травмована зірка "Дизель Шоу" відповіла на численні повідомлення її прихильників. Люди занепокоєні станом здоров'я Яни Глущенко, відтак щоразу запитують про її травми. Вперше акторка вирішила відверто розповісти про це. 

      "Ось відповідь, що зі мною. Повний передній вивих кісток правої гомілки з розривом зв'язок колінного суглоба. Внутрішньосуглобний перелом медіального відростка правої великогомілкової кістки. Гемартроз. Розрив зв'язок ступні. Два місяці в гіпсі, потім операція зі зшиванням зв'язок. Я на домашньому лікуванні", – зазначила вона. 


      Скріншот повідомлення Яни Глущенко

      Нагадаємо, що 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім цього, з численними травмами були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

      Теги: Новини України LifeStyle ДТП з акторами Дизель Шоу
      Джерело: 24 Канал
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