Жахлива ДТП з дітьми на Львівщині: що відомо про стан потерпілих

4 вересня На трасі Київ – Чоп поблизу села Дідилів Львівської області зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих. Постраждали учасники танцювального колективу та вихованці музичної школи міста Сновськ, що на Чернігівщині.

12 дітей та обох водіїв автобуса госпіталізували одразу до лікарні. Діти їхали виступати в польський Краків, але після аварії їх збираються повернути додому.

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У Сновській міській раді повідомили, що лікарі уже оглянули дітей. 6 – залишили у лікарні, а всіх інших розмістили на ніч у готелі.

Начальниця відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко розповіла, що водій автобуса Neoplan дотримувався правил дорожнього руху і професійно справився з ситуацією, тож він уникнув тяжких наслідків для пасажирів.



Батьки та діти перед ДТП/ Фото: фейсбук Сновської міської ради



Діти їхали виступати у Краків/ Фото: фейсбук Сновської міської ради

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Mercedes Vito, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він скоїв зіткнення з автобусом Neoplan та з автомобілем Volkswagen Jetta. Водій Mercedes Vito загинув на місці. Як це було – читайте за посиланням.

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