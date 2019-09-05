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      Жахлива ДТП з дітьми на Львівщині: що відомо про стан потерпілих

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      Діти після ДТП на трасі Київ – Чоп
      Діти після ДТП на трасі Київ – Чоп / Facebook Ігоря Зінкевича

      4 вересня На трасі Київ – Чоп поблизу села Дідилів Львівської області зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих. Постраждали учасники танцювального колективу та вихованці музичної школи міста Сновськ, що на Чернігівщині.

      12 дітей та обох водіїв автобуса госпіталізували одразу до лікарні. Діти їхали виступати в польський Краків, але після аварії їх збираються повернути додому.

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      У Сновській міській раді повідомили, що лікарі уже оглянули дітей. 6 – залишили у лікарні, а всіх інших розмістили на ніч у готелі.

      Начальниця відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко розповіла, що водій автобуса Neoplan дотримувався правил дорожнього руху і професійно справився з ситуацією, тож він уникнув тяжких наслідків для пасажирів.

      дтп київ чоп львівщина діти
      Батьки та діти перед ДТП/ Фото: фейсбук Сновської міської ради

      дтп київ чоп діти львівщина чернігів
      Діти їхали виступати у Краків/ Фото: фейсбук Сновської міської ради

      Поліцейські встановили, що водій автомобіля Mercedes Vito, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він скоїв зіткнення з автобусом Neoplan та з автомобілем Volkswagen Jetta. Водій Mercedes Vito загинув на місці. Як це було – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова Новини Чернігова Новини Польщі Діти і неповнолітні Поліція
      Джерело: 24 канал
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