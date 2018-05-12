Жахлива ДТП з мотоциклістом у Києві: з'явилися фото, відео
У суботу, 12 травня, у Києві на Повітрофлотському проспекті трапилася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Renault та мотоциклом.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Читайте також: Військового насмерть збило авто у Києві: намагався перебігти 8 смуг (фото 18+)
Зазначається, що водій мотоциклу знаходиться у свідомості. Вн отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги.
Причини аварії наразі встановлюються.
Дивіться відео з місця інциденту:
Разом з цим, на місці ДТП патрульні зупинили підлітків, які проїжджали повз на мотоциклі. Один з них був не в захисному шоломі. Хлопець пояснив це тим, що у шоломі гаряче їхати.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі