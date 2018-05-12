Жахлива ДТП з мотоциклістом у Києві: з'явилися фото, відео

У суботу, 12 травня, у Києві на Повітрофлотському проспекті трапилася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Renault та мотоциклом.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Зазначається, що водій мотоциклу знаходиться у свідомості. Вн отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги.

Причини аварії наразі встановлюються.

Дивіться відео з місця інциденту:

Разом з цим, на місці ДТП патрульні зупинили підлітків, які проїжджали повз на мотоциклі. Один з них був не в захисному шоломі. Хлопець пояснив це тим, що у шоломі гаряче їхати.