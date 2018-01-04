Жахлива ДТП з українською моделлю в США: з'явились фото та відео

У результаті аварії в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано шестеро людей. Винуватець ДТП спробував втекти з місця події.

Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапили в ДТП. Зараз дівчина перебуває у комі.

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Як повідомляє "CBS Los Angeles" з посиланням на коментар поліції Лос-Анджелеса, винуватець аварії був затриманий свідками.

Зі слів поліції, п'яний водій чорного позашляховика Mercedes в'їхав у таксі Uber Toyota Prius. В результаті зіткнення авто перевернулося на дах. Попри це водій зміг вилізти з Mercedes та втекти, але його затримали.

Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан потрапили у жахливу ДТП в США

Внаслідок аварії постраждало шестеро осіб – троє чоловіків та троє жінок. Четверо з них перебувають у критичному стані. П'ятеро осіб перебували у таксі компанії Uber.

Як виявилось згодом, водій Mercedes раніше скоїв ДТП біля Чарівного замку у Голлівуді, протаранивши кілька припаркованих автомобілів. Але ніхто з власників цих авто не повідомив про інцидент.

Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан потрапили у жахливу ДТП в США – відео

Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан потрапили у жахливу ДТП в США