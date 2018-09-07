Жахлива ДТП з вантажівкою у Коломиї: серед загиблих є діти

У п'ятницю, 7 вересня, на Івано-Франківщині в Коломиї легковик зіткнувся з вантажівкою. Щонайменше троє людей загинули, дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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На місці події рятувальниками встановлено, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Рено Меган" та вантажного автомобіля "Мерседес Спрінтер" отримали травми 9 осіб та загинуло 2 дитини віком 5-6 років,

– йдеться у повідомленні.



Фото з місця жахливої ДТП в Коломиї/ Джерело: http://if.dsns.gov.ua/ua

Медики повідомляють, що дорогою до лікарні померла ще одна особа. Потерпілих доставлено до Коломийської центральної районної лікарні. Дані загиблих та травмованих встановлюються.