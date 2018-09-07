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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Жахлива ДТП з вантажівкою у Коломиї: серед загиблих є діти

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У Коломиї зіткнулися автівки, троє загиблих, з них двоє – діти
У Коломиї зіткнулися автівки, троє загиблих, з них двоє – діти / http://if.dsns.gov.ua

У п'ятницю, 7 вересня, на Івано-Франківщині в Коломиї легковик зіткнувся з вантажівкою. Щонайменше троє людей загинули, дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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На місці події рятувальниками встановлено, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Рено Меган" та вантажного автомобіля "Мерседес Спрінтер" отримали травми 9 осіб та загинуло 2 дитини віком 5-6 років,
– йдеться у повідомленні.

ДТП Коломия
Фото з місця жахливої ДТП в Коломиї/ Джерело: http://if.dsns.gov.ua/ua

Медики повідомляють, що дорогою до лікарні померла ще одна особа. Потерпілих доставлено до Коломийської центральної районної лікарні. Дані загиблих та травмованих встановлюються.

Теги: Новини України ДСНС Новини Івано-Франківська Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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