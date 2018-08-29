Жахлива ДТП за участю вантажівок з вибухонебезпечним вантажем у Одесі: водій однієї загинув

29 серпня в Одесі у вантажний автомобіль DAF на великій швидкості врізалася інша вантажівка MAN, що мала повну цистерну газу. У результаті водій останньої помер у лікарні.

Про це повідомляє місцевий 7 канал.

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"DAF стояв у правому ряду, коли в нього на великій швидкості врізалася вантажівка MAN з повною цистерною газу. На місце події викликали поліцію та "швидку", – зазначають журналісти.



Вантажівка з газом врізалась у іншу, коли та стояла на дорозі

За їхньою інформацією, водій DAF також перевозив вибухонебезпечний вантаж, а саме газобетонні блоки – внаслідок удару їх відкинуло на початок причепа.



DAF також перевозив вибухонезпечний вантаж – газобетонні блоки

"За попередньою інформацією, водій вантажівки MAN заснув за кермом. До карети швидкої допомоги він дійшов сам. Через півтори години чоловік помер в лікарні", – додають представники видання.



Водій MAN помер у лікарні: попередньо, він заснув за кермом

Нагадаємо, уранці 29 серпня у Харкові автомобіль марки BMW зіткнувся з мікроавтобусом, а опісля інциденту його водій намагався втекти від патрульних.