Жахлива пожежа на полігоні поблизу Харкова: є ризик вибуху боєприпасів

На військовому полігоні під Харковом горять торф'яники. Кілька навколишніх сіл опинилися у полоні їдкого смогу. Люди не відкривають вікна, та не пускають дітей до школи. Рятувальники кажуть про небезпеку вибухів снарядів.

Торф'яник горить на військовому полігоні, а дим відносить аж до села Башкирівка. Вночі та зранку люди потерпають від гару та запаху.

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Ба більше, усе це доноситься до Чугуєва та Харкова, а це 5 і 25 кілометрів відповідно. Місцеві жителі говорять, що така ситуація тут відбувається вже протягом трьох тижнів. Чи не найбільше від їдкого диму страждають діти – деякі з них кашляють та задихаються, інші ж потерпають від нудоти.

Вогонь видно. Пожежні машини їздять, намагаються щось гасити. Але санітарної авіації немає. Дихати неможливо. Двоє моїх дітей – вони алергіки – просинаються зранку та кашляють,

– сказала місцева жителька Анастасія.

У Малинівці деякі батьки навіть перестали водити дітей до шкіл і садочків. Живуть із закритими вікнами. Мерія Чугуєва повідомила про небезпеку вибуху боєприпасів. За їхньою інформацією, три – вже здетонували через вогонь, а десяток знешкодили до вибуху. Говорять про детонацію і рятувальники.



Пожежа на полігоні поблизу Харкова

Працівник місцевої бригади рятувальників Павло зауважив, що чув декілька вибухів десь з боку. Натомість у Міноборони переконують, другої Балаклії не буде, бо на полігоні немає складів і нема чому вибухати.

Що відомо про вибухи у Балаклії?В ніч на 23 березня 2017 року у місті Балаклія у Харківській області стався потужний вибух на військові базі – це найбільший в Україні склад боєприпасів.

Двоє місцевих тоді загинули, близько 20 тисяч людей евакуювали. Коли пожежу загасили 345 родин не мали куди повертатися. Їхні будинки зруйнувало вщент.





Вибухи у Балаклії

Речник Міноборони у Харківській області Віталій Саранцев відзвітував, що теоретично там можуть бути якісь предмети, що не вибухнули. Адже сам полігон використовується з 1949 року. Тому вірогідність того, що там може бути якісь снаряди, є. На місці працюють саперні групи, які проводять обстеження території.

Пожежі на полігоні стаються щоліта, але такого займання раніше не було. Рятувальники цілодобово проливають водою торф, щоб не зайнявся ліс поблизу. Нині площу займання вдалося зменшити з десяти до трьох гектарів.