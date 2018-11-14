Жахлива пожежа у Каліфорнії: люди повертаються у свої знищені вогнем домівки

У Каліфорнії не вщухають найбільші в історії штату лісові пожежі. Та попри це люди вже повертаються у свої знищені вогнем домівки. Втратити будинків у цій трагедії – не найстрашніше.

Адже у десятка родин стихія забрала життя найрідніших, офіційно загиблих наразі нараховують 50.

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Кіноактор Джарерд Батлер небагатослівний. Але погодьтеся, побачити цілковите згарище на місці, де донедавна розташовувалися розкішні будинки – непросто.

Голівудські зірки попри вогонь не побоялись навідатись сюди. Ще під час пожежі актор Рейн Вілсон опублікував це фото, і написав – мій будинок теж там.

У містечку Парадайз назва місцю більше не відповідає, бо там – справжнє пекло. Та мешканці туди все одно поступово повертаються. Вони з жахом згадують, як намагались врятувати бодай щось. Місцеві ледь встигали сісти у автівки, щоб втекти від вогню.

Все відбулось настільки швидко, що я встиг лише закинути одяг у фургон і втекти. Забрати цінні речі мені забракло часу,

– сказав місцевий мешканець Ян Мак-Грегор.

А сім'я цієї жінки вирішила не евакуюватися під час пожежі. Все – заради тварин. Родина Феллонів втратила будинок, він згорів вщент. Та вдалося зберегти життя 14-ьох своїх коней. Зі шланга тонни води виливали на хлів.

"Це було дуже страшно, коли вогонь перекинувся на сарай, адже там тварини, які б не змогли самі дати собі ради. Ми поливали територію навколо зі шлангу доти, доки у нас не закінчилась вода", – розповіла місцева мешканка Кеті Феллон.



Лісові пожежі в Каліфорнії

А цей високий димохід – все, що залишилось на місці будинку цього чоловіка. Він приїхав, аби знайти обручку своєї дружини. І знайшов. Каже, тепер вона завжди буде з ним. Носитиме у кишені, біля серця, як знак їхнього кохання.

Я тут, щоб подивитись, що залишилося від мого будинку. А ще моя дружина попросила знайти її обручку. Не можу повірити, але я знайшов, саме там, де вона її і залишила,

– відповів місцевий мешканець Джейк Олсен.

Жертвами великого вогню у Каліфорнії стали понад півсотні людей, ще 200 вважаються зниклими безвісти. А президент Дональд Трамп оголосив штат зоною великого стихійного лиха.

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв.