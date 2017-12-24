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Жахлива пожежа в торговому центрі на Філіппінах забрала десятки життів: моторошні кадри

11:38, сьогодні 902 Читать новость на русском
Пожежа в торговому центрі на Філіппінах
Пожежа в торговому центрі на Філіппінах / Кадр з відео

У філіппінському місті Давао у торговому центрі сталась пожежа, у якій загинуло понад 30 людей.

Як інформує BBC, місцева влада уже підтвердила загибель у пожежі 37 осіб.

Пожежники кілька годин поспіль намагались загасити потужний вогонь.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула на третьому поверсі торгового центру, де продавали одяг, побутову техніку та меблі.

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Пізніше полум'я перекинулось на верхні поверхи, на одному з яких був розташований колл-центр.

Мер Давао Паоло Дутерте, який є сином чинного президента країни, цинічно заявив, що заблоковані у вогняній пастці люди, "мали нульові шанси".

Очевидці публікують у мережі моторошні кадри, які люди у паніці благали про допомогу із даху торгового центру.

Дивіться відео масштабної пожежі у торговому центрі міста Давао на Філіппінах:

Місце трагедії уже відвідав президент Філіппін Родріго Дутерте, який починав свою політичну кар'єру з посади міського голови Давао.

Напередодні внаслідок шторму та зсувів ґрунту на Філіппінах загинуло понад 200 людей.

Теги: Жертви Філіппіни Пожежа
Джерело: 24 Канал
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