Жахлива пожежа в торговому центрі на Філіппінах забрала десятки життів: моторошні кадри
У філіппінському місті Давао у торговому центрі сталась пожежа, у якій загинуло понад 30 людей.
Як інформує BBC, місцева влада уже підтвердила загибель у пожежі 37 осіб.
Пожежники кілька годин поспіль намагались загасити потужний вогонь.
За попередньою інформацією, пожежа спалахнула на третьому поверсі торгового центру, де продавали одяг, побутову техніку та меблі.
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Пізніше полум'я перекинулось на верхні поверхи, на одному з яких був розташований колл-центр.
Мер Давао Паоло Дутерте, який є сином чинного президента країни, цинічно заявив, що заблоковані у вогняній пастці люди, "мали нульові шанси".
Очевидці публікують у мережі моторошні кадри, які люди у паніці благали про допомогу із даху торгового центру.
Дивіться відео масштабної пожежі у торговому центрі міста Давао на Філіппінах:
Місце трагедії уже відвідав президент Філіппін Родріго Дутерте, який починав свою політичну кар'єру з посади міського голови Давао.
Напередодні внаслідок шторму та зсувів ґрунту на Філіппінах загинуло понад 200 людей.
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