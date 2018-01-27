Жахлива смерть дитини у Львові: школярка померла після занять у басейні

У п'ятницю, 26 січня, у Львові в басейні "Динамо" після заняття з плавання 10-річна дівчинка померла на очах у власної матері.

Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

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26 січня о 17:30 год. у Львові в басейні "Динамо" на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном померла дівчинка 10 років, яка проживала у селі Конопниця Пустомитівського району,

– йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, трагедія сталася після занять із плавання у присутності матері.

Наразі причина загибелі школярки не повідомляється, подробиці інциденту встановлюються.