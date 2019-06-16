Жахлива смерть військового на Львівщині: його ненароком застрелив інший солдат

На Львівщині в одній із військових частин один військовослужбовець застрелив іншого. За попередньою інформацією, зробив він це з необережності, порушивши правила поводження зі зброєю.

Інцидент трапився ще 9 червня, проте прес-служба Державного бюро розслідувань, яке з’ясовує усі обставини трагедії, оприлюднила відповідну інформацію лише зараз.

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Попередньо було встановлено, що військовослужбовець порушив правила поводження зі зброєю та необережно натиснув на спусковий гачок. У результаті стався несанкціонований постріл, і його колега по службі зазнав вогнепального поранення. На жаль, травма виявилася смертельною: військовий помер у Яворівській районній лікарні.

Солдатові, які здійснив смертельний постріл, слідчі ДБР уже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення".

На Львівщині військовий з необережності застрелив свого колегу по службі

Крім того, 11 червня за клопотанням слідчого Бюро суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вину військового доведуть, йому загрожує ув'язнення терміном від 2 до 10 років. Досудове розслідування триває.

На жаль, українські військові гинуть не лише внаслідок бойових дій на Донбасі. Зокрема, на початку травня в одній військових частин Рівненського гарнізону від вогнепального поранення загинув контрактник. Причина – також необережне поводження зі зброєю.