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      Жахлива смерть військового на Львівщині: його ненароком застрелив інший солдат

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      На Львівщині військовий випадково застрелив побратима по службі
      На Львівщині військовий випадково застрелив побратима по службі / Фото з соціальних мереж

      На Львівщині в одній із військових частин один військовослужбовець застрелив іншого. За попередньою інформацією, зробив він це з необережності, порушивши правила поводження зі зброєю.

      Інцидент трапився ще 9 червня, проте прес-служба Державного бюро розслідувань, яке з’ясовує усі обставини трагедії, оприлюднила відповідну інформацію лише зараз.

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      Попередньо було встановлено, що військовослужбовець порушив правила поводження зі зброєю та необережно натиснув на спусковий гачок. У результаті стався несанкціонований постріл, і його колега по службі зазнав вогнепального поранення. На жаль, травма виявилася смертельною: військовий помер у Яворівській районній лікарні.

      Солдатові, які здійснив смертельний постріл, слідчі ДБР уже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення".

      На Львівщині військовий з необережності застрелив свого колегу по службі 

      Крім того, 11 червня за клопотанням слідчого Бюро суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вину військового доведуть, йому загрожує ув'язнення терміном від 2 до 10 років. Досудове розслідування триває.

      На жаль, українські військові гинуть не лише внаслідок бойових дій на Донбасі. Зокрема, на початку травня в одній військових частин Рівненського гарнізону від вогнепального поранення загинув контрактник. Причина – також необережне поводження зі зброєю.

      де ще україна зазнала небойові втрати: 
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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Львова Державне бюро розслідувань Жертви
      Джерело: 24 канал
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