Жахливе ДТП у Флориді: п'ятеро дітей загинули дорогою у Disney World

В американському штаті Флорида кілька автомобілів загорілися після зіткнення. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще вісім отримали травми. Деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.

Про це повідомив телеканал CNN.

Читайте також: У Києві потяг протаранив автомобіль Honda: фото і відео

Інцидент стався на шосе між містами Алачуа і Грейнсвілл. Зіткнулися два легкових автомобіля і два тягача з причепами, які перевозили дизельне паливо. Внаслідок ДТП загинули семеро людей, ще вісім отримали травми різного ступеня тяжкості. На дорогу вилилося близько 190 літрів палива, автомобілі на шосе спалахнули. Через деякий час загоряння вдалося ліквідувати.

Одним з автомобілів виявився пасажирський мікроавтобус, що перевозив учнів церковно-парафіяльної школи Авойлз штат Луїзіана.

Дивіться відео: п'ятеро дітей загинули в аварії у Флориді