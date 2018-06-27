Жахливе відчуття приниження: як Фреймут обманула волонтерку заради шоу

Одеська волонтерка та одна із засновників книжкового блогу про українські книги "Екземпляри" Євгенія Завалій розповіла про черговий інцидент, пов’язаний з телеведучою Ольгою Фреймут.

Ще 10 тижнів тому жінка залишила свій коментар під постом оглядача Романа Шрайка, де висловила свою не "хейтерську" думку про нову книгу Ольги Фреймут "Етикет". Про це вона розповіла у своєму Facebook.

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"Шрайк політичний оглядач, я за освітою – політолог. Якби мій коментар справді був хейтерський, то я б написала "Оля – кончена". Але я висловила занепокоєння результатами майбутніх виборів і цінностями сучасного українського суспільства. Адже люди, які вірять, що написане в книзі Олі це нормально, як от те, що справжня пані не може їсти часник або ходити в туалет, а плакати можна тільки при чоловіках, які можуть щось за це дати тощо, є виборцями з досить низьким політичним і соціальним інтелектом. Більш того, вважаю, що книга погано впливає на підлітків-дівчат, підштовхує їх до анорексії", – зазначила Євгенія Завалій.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 26 Чер 2018 р. о 10:07 PDT

Згодом вона забула про свій коментар, але на нього звернули увагу творці програми "Абзац" на Новому каналі, які вказали, що вони знімають випуск про книговидання і волонтерські проекти в регіонах, які з ним пов'язані. Волонтерка перевірила, що це за шоу і погодилась на інтерв’ю, де розповіла про свій блог "Екземпляр", розмовляла про Ліну Костенко та Сергія Жадана. Але їй неочікувано дали в руки книгу Ольги Фреймут і запитали, що Завалій думає про примірник.

Повірте, це нелегко перейти з Жадана на Фреймут одразу. Я чесно почала розповідати, чому #екземпляри не рекомендували б цю книгу. Аж раптом зайшла Оля з чотирма телеоператорами, які почали з нас сміятись. А Оля показала мій комент і сказала, що вона любить всіх хейтерів і полізла обійматись. Якщо чесно, ця хвилина – це жахливе почуття приниження,

– прокоментувала жінка.

Вона підсумувала, що на якийсь момент відчула себе героєм з популярного серіалу "Чорне дзеркало", в якому "шантажем змусили в прямому ефірі займатися сексом зі свинею". Але Євгенія все ж висловила свою думку Фреймут про її книгу, але та намагалась вдягнути на неї свою кепку.

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"Я не знаю, про які стандарти телебачення можна тут казати. Шантаж, обман, приниження, психічні розлади і, насправді, це все було дуже смішно. Але я хочу, щоб ви подумали про відповідальність перед суспільством за той продукт, який сьогодні пропонують українським глядачам. Дякую всім друзям за підтримку – ви прекрасні, люблю Вас", – зауважила Завалій.

Завалій також залишила ще один пост, в якому зазначила, що до інциденту з Ольгою Фреймут блог "Екземпляри" мало читали, але тепер все змінилось.