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      Жахливе зіткнення авто у Харкові: малолітня дитина потрапила в лікарню

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      Внаслідок страшної ДТП у Харкові постраждала півторарічна дитина
      Внаслідок страшної ДТП у Харкові постраждала півторарічна дитина / Соцмережі

      У Харкові на перехресті проспекту Александрівського та вулиці Северина Потоцького сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Volkswagen Polo. У результаті інциденту постраждали 33-річна жінка та її 1,5-річна дитина. ДТП трапилася близько 15:30 11 жовтня.

      За інформацією пресслужби Нацполіції області, обох було госпіталізовано. Медики констатували у дитини забої та гематому, а у її матері – перелом передпліччя. До лікарні також потрапив 37-річний водій Chevrolet Aveo із забоями голови.

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      ДТП, Харків, дитина, аварія, Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo
      У результаті ДТП у Харкові постраждали три людини, зокрема малотітня дитина 

      На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці наразі з’ясовуються всі причини та обставини аварії.

      ДТП, Харків, дитина, аварія, Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo
      Усіх потерпілих було доправлено до лікарні з травмами та забоями 

      До слова, нещодавно у селі Білогородка, що також на Київщині, водій легковика прямо на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку, яка переходила дорогу.

      blog_ava
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Харкова Поліція
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