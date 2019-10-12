Жахливе зіткнення авто у Харкові: малолітня дитина потрапила в лікарню

У Харкові на перехресті проспекту Александрівського та вулиці Северина Потоцького сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Volkswagen Polo. У результаті інциденту постраждали 33-річна жінка та її 1,5-річна дитина. ДТП трапилася близько 15:30 11 жовтня.

За інформацією пресслужби Нацполіції області, обох було госпіталізовано. Медики констатували у дитини забої та гематому, а у її матері – перелом передпліччя. До лікарні також потрапив 37-річний водій Chevrolet Aveo із забоями голови.

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У результаті ДТП у Харкові постраждали три людини, зокрема малотітня дитина

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці наразі з’ясовуються всі причини та обставини аварії.



Усіх потерпілих було доправлено до лікарні з травмами та забоями

До слова, нещодавно у селі Білогородка, що також на Київщині, водій легковика прямо на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку, яка переходила дорогу.