Жахливе зіткнення двох авто у Києві: внаслідок аварії дитина потрапила до лікарні
23:07, 15 січня 750 Читать новость на русском
У Києві на Солом’янській площі зіштовхнулися два легковика Mitsubishi Lancer та BMW. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро осіб, в тому числі дитина, яку госпіталізували в Охматдит.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, лобове зіткнення відбулося через те, що автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькою реєстрацією проїхав на червоний сигнал світлофора, де і зіткнувся з кабріолетом BMW на польських номерах.
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Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW, а також водій і два пасажири Mitsubishi Lancer, серед яких дитина, яку з травмою ноги госпіталізували в Охматдит.
Джерело: 24 Канал
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