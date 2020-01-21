Жахливі умови, – ексбранець Кремля порівняв українські та російські СІЗО

Звільнений з російського полону Микола Карпюк заявив, що стан слідчих ізоляторів в Україні гірший, аніж у Росії, де він відбував покарання. Найбільше його шокували умови утримання в Лук'янівському СІЗО, де в частині камер немає світла, а є сирість.

Про це Карпюк заявив під час брифінгу "Стан СІЗО в Україні", передає УНН. До слова, після звільнення з полону він став головою громадської організації "Український центр запобігання катуванням"

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Мені довелось пройти через багато закладів несвободи на території Росії. І прийшовши в Київське СІЗО, я із болем для себе побачив, що рівень утримання, чистоти, порядку, який є в Росії – набагато вищий, ніж у нас, в Україні… Я собі уявляю, що якщо в таких жахливих умовах столичне СІЗО, то що ж відбувається в областях,

– сказав Карпюк.

За його словами, найганебніша ситуація в корпусі Лук’янівського СІЗО, який називається "Качка". Він найстаріший, зруйнований і абсолютно не пристосований для утримання людей. Окрім того, через перебування у таких умовах на туберкульоз можуть захворіти не тільки ув’язнені, а й співробітники самого СІЗО

"Це неможливо уявити, як камерах, особливо на першому поверсі цього корпусу, перебувають люди. Там немає світла, грибок, там не те, що штукатурка, а самі стіни осипаються. Ні каналізації, ні вентиляції там немає. Кожна людина, яка буде перебувати в тих камерах, – у неї будуть хвороби хребта. Я через це все пройшов в Росії, по собі знаю, як це може відбуватися на тих нарах", – додав ексбранець Кремля.

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Проте на думку Карпюка, жахливий стан – не єдина проблема слідчих ізоляторів в Україні. Існує ще проблема термінів утримання ув’язнених під слідством та перезавантаження СІЗО – коли в камерах для 5 людей утримують вдвічі більше.

Карпюк наголосив, що планує звертатись до депутатів Верховної Ради, щоб ті ініціювати зміни в кримінально-процесуальний кодекс.

Скандал з умовами утримання в Київському СІЗО: головне

Моніторингова група Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини виявила у Київському СІЗО низку великих порушень. Утримувані живуть у камерах, де немає освітлення, надмірно заґратовані вікна та вологі стіни. Деякі з приміщень – взагалі без вікон та опалення, через що в'язні закривають віконні рами ковдрами і сплять у верхному одязі. При цьому в новому корпусі СІЗО пустують камери у зразковому стані.

19 січня у СІЗО без попередження приїхав Міністр юстиції Денис Малюська. Найбільше його вразили:

Велика концентрація людей, яких утримують у СІЗО занадто довго.

Відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу по камерах. Приміщення у жахливому стані наповнені повністю, а камери з нормальними умовами – часто порожні.

Сирість у більшості камер СІЗО.

Неефективне опалення. У камерах, де ніхто не живе, було тепло. А от у приміщеннях, де утримували в’язнів, опалення не було.

Після перевірки Малюська доручив якнайшвидше розробити чіткі правила розміщення людей.

Умови у Лук’янівському СІЗО / фото Дениса Малюськи та Офісу омбудсмена