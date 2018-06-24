Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

За 5 хвилин – півмісячна норма опадів: жахливий потоп у Тернополі

Цього тижня центр Тернополя важко було назвати проїзним, тому що зливні системи застарілі та не справляються з великою кількістю води. Як наслідок – підтопленні житлові будинки та автівки. А коли вода сходить, то на вулицях залишаються купи сміття та болота. Місцеві жителі впевнені – все тому, що місто почали активно та хаотично забудовувати. З цим погоджуються й комунальники.

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В поліції розповіли моторошні деталі розстрілу в кафе Києва

Вночі проти 24 червня в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох осіб, які нібито ображали його у присутності доньки. Коли поліцейські прибули на місце події, з’ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного – поранив. Стрілцем виявився 60-річним уродженцем іншої країни, раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Але друг власника кафе зізнався, що раніше працював у правоохоронних органах. За статтею умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Верховна Рада ухвалила закон про Нацбезпеку

Закон про нацбезпеку України ухвалили у Верховній Раді в другому читанні 21 червня. Закон має наблизити українську армію до стандартів НАТО. За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів, проти – 17, утримались – 32. Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки і оброни Іван Вінник закликав депутатів підтримати 5 важливих правок, які необхідні для адаптації закону до вимог НАТО. Зокрема, про діяльність Нацгвардії в умовах воєнного стану та про створення комітету з питань розвідки. Ці поправки нардепи схвалили.

Дивіться відео про прийняття закону про Нацбезпеку

Путін заселяє окупований Крим жителями Сибіру і Рязані

За 4 роки анексії Путін таємно переселив у Крим майже мільйон росіян з глибинки. Вони приїжджають на місце тих, хто через нестерпні умови життя і приниження перебрався на материк. Правозахисники називають заміщення населення злочином та збирають його докази для міжнародного суду. Москва розробила цілі програми, аби приманити в Крим людей з глибинки. А от українці і татари залишають півострів.

Дивіться відео про заселення анексованого півостова

Мітинги під Верховною Радою переросли у сутички

Мітинги афганців та шахтарів під стінами Верховної Ради переросли у сутички з правоохоронцями. Відомо, що у мітингу під Верховною Радою взяли участь до 2 тисяч представників ветеранських організацій та шахтарі. Вони вимагають збереження своїх пільг. Журналісти повідомляють, що під час спроби прориву мітингарів, правоохоронці застосували спецзасоби, зокрема, було помітне застосування сльозогінного газу. Зі сторони протестувальників у бік правоохоронців летіли пляшки та інші предмети.

Дивіться відео з місця події, де відбувалися сутички