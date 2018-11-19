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      Жахливий шторм топить Іспанію: є жертви

      1989 Читать новость на русском
      Більшість популярних курортів Іспанії затоплена внаслідок сильного шторму
      Більшість популярних курортів Іспанії затоплена внаслідок сильного шторму / Фото з відкритих джерел

      Більшість популярних курортів Іспанії, серед яких острів Тенерифе, Балеарські острови, затоплені внаслідок сильного шторму.

      Про це повідомляє видання El Confidencial.

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      В суботу, 17 листопада, розпочалися сильні дощі в популярних туристичних районах Іспанії. На острові Тенерифе хвилі сягали 10 метрів і знесли балкони готелів, що розташовані на першій лінії. У Малазі шторм зруйнував кілька вуличних кафе та ресторанів.

      шторм іспанія жертви
      На острові Тенерифе хвилі сягали 10 метрів і знесли балкони готелів/ Джерело: El Confidencial

      Користувачі постять фото та відео шторму у Twitter.

       

      Більше того, у Галісії знайшли тіло літньої жінки. Повідомляється, що вона потонула, коли її будинок затопило водою. На Балеарських островах діє помаранчевий рівень небезпеки. У провінціях Аліканте та Валенсія, а також у Барселоні оголошено червоний рівень небезпеки.

      Дивіться відео шторму в Іспанії

       

       

      Теги: Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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