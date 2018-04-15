Жахлива ДТП на Одещині: загинула дитина
ДТП сталася 15 квітня біля села Старі Маяки, що в Одеській області. Автомобіль "Рено Логан" під керуванням жінки-водія зіткнувся з відбійником. У результаті зіткнення загинула дитина.
Про ДТП повідомила прес-служба поліції.
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"В результаті аварії на місці загинув один з пасажирів транспортного засобу – хлопчик, 2007 р.н. Ще троє – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Сама водій від госпіталізації відмовилася", – повідомляють у поліції.
Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Джерело: 24 Канал
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