Жахливі умови у психлікарні на Чернігівщині: пацієнтів прив’язують, одяг – один на всіх

Пацієнтів Валківської психіатричної лікарні на Чернігівщині прив’язують до ліжок, ігноруючи правила для уникнення жорстокого поводження. При цьому саме приміщення медустанови перебуває у занедбаному стані.

Це виявила моніторингова група національного превентивного механізму, повідомляє Notorture.org.ua.

На час візиту в установі перебували 127 пацієнтів, більшість з яких живуть у лікарні більше року: 17 з 35 жінок і 25 з 32 чоловіків. Зазначається, що 5 людей фактично проживають у лікарні з 2005 року. Серед них глухонімий чоловік, якого знайшли у 2007 році на вокзалі. У цього пацієнта немає документів і йому не забезпечуються жодні соціальні гарантії.

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Також виявлено, що пацієнтів прив'язують до ліжок. Зазначається, що законодавством не заборонене фізичне обмеження при наданні психіатричної допомоги, як метод запобігання небезпечних дій з боку людини. Проте при цьому ігноруються правила, що дозволяють уникнути при цьому жорстокого поводження. Існує журнал реєстрації таких випадків, проте записів у ньому немає.

Наголошується, що невідомо, чи давали свою згоду пацієнти на госпіталізацію, оскільки у медичних картках така згода відсутня. За інформацією комісії, рішення суду про продовження госпіталізації в примусовому порядку виноситься з порушенням – після піврічного строку примусового утримання пацієнта. Ані пацієнти, ані їхні представники не беруть участі в судових засіданнях.

Щодо самого приміщення психіатричної лікарні, то її стіни пофарбовані в темні кольори, деякі палати розраховані на 14 осіб. У палатах розташовані старі танкові ліжка, пошкоджені матраци та постільна білизна, а також узагалі немає меблів.



Палата Валківської психлікарні

Пацієнтам ніде зберігати особисті речі, оскільки відсутні шафи та індивідуальні тумбочки. У більшості пацієнтів узагалі немає особистих речей та засобів гігієни. Білизна та одяг – колективні, їх забезпечують благодійники. А після лікарняної пральні одяг та білизну видають за принципом "кому що дістанеться".

В медустанові з кінця опалювального сезону відсутня гаряча вода через суперечку з постачальником послуг газу. Душових усього 2, обидві саморобні та старі, їх обслуговують більше 50 людей. Душові розташовані в жіночому і чоловічому двориках.



Валківська психлікарня

Окрім того, у психлікарні виявлено грубі порушення санітарних норм. Наприклад, вечеря на кухні приготована о 12:00 і зберігається на плиті при високій температурі повітря. Продукти постачаються та зберігаються без супровідних документів.

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"Добові проби, журнал бракеражу готової продукції, журнал персоналу відсутні. У підсобних приміщеннях персоналу зберігається все – від одягу і предметів побуту до свіжої риби та інших харчових продуктів", – зазначили в комісії.

Відтак, наразі комісія НПМ готує звіт, який буде скерований керівництву Чернігівської облдержадміністрації та Міністерству охорони здоров'я України.