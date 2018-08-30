17:47
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жахливі умови у психлікарні на Чернігівщині: пацієнтів прив’язують, одяг – один на всіх

660 Читать новость на русском
Валківська психлікарня
Валківська психлікарня / Notorture.org.ua

Пацієнтів Валківської психіатричної лікарні на Чернігівщині прив’язують до ліжок, ігноруючи правила для уникнення жорстокого поводження. При цьому саме приміщення медустанови перебуває у занедбаному стані.

Це виявила моніторингова група національного превентивного механізму, повідомляє Notorture.org.ua.

На час візиту в установі перебували 127 пацієнтів, більшість з яких живуть у лікарні більше року: 17 з 35 жінок і 25 з 32 чоловіків. Зазначається, що 5 людей фактично проживають у лікарні з 2005 року. Серед них глухонімий чоловік, якого знайшли у 2007 році на вокзалі. У цього пацієнта немає документів і йому не забезпечуються жодні соціальні гарантії.

Читайте також: Нелюдські умови та "тризіркові номери": опубліковані фото з камер Лук'янівського СІЗО

Також виявлено, що пацієнтів прив'язують до ліжок. Зазначається, що законодавством не заборонене фізичне обмеження при наданні психіатричної допомоги, як метод запобігання небезпечних дій з боку людини. Проте при цьому ігноруються правила, що дозволяють уникнути при цьому жорстокого поводження. Існує журнал реєстрації таких випадків, проте записів у ньому немає.

Наголошується, що невідомо, чи давали свою згоду пацієнти на госпіталізацію, оскільки у медичних картках така згода відсутня. За інформацією комісії, рішення суду про продовження госпіталізації в примусовому порядку виноситься з порушенням – після піврічного строку примусового утримання пацієнта. Ані пацієнти, ані їхні представники не беруть участі в судових засіданнях.

Щодо самого приміщення психіатричної лікарні, то її стіни пофарбовані в темні кольори, деякі палати розраховані на 14 осіб. У палатах розташовані старі танкові ліжка, пошкоджені матраци та постільна білизна, а також узагалі немає меблів.

Валківська психлікарня палата ліжко
Палата Валківської психлікарні

Пацієнтам ніде зберігати особисті речі, оскільки відсутні шафи та індивідуальні тумбочки. У більшості пацієнтів узагалі немає особистих речей та засобів гігієни. Білизна та одяг – колективні, їх забезпечують благодійники. А після лікарняної пральні одяг та білизну видають за принципом "кому що дістанеться".

В медустанові з кінця опалювального сезону відсутня гаряча вода через суперечку з постачальником послуг газу. Душових усього 2, обидві саморобні та старі, їх обслуговують більше 50 людей. Душові розташовані в жіночому і чоловічому двориках.

Психлікарня Чернігівська область умови
Валківська психлікарня

Окрім того, у психлікарні виявлено грубі порушення санітарних норм. Наприклад, вечеря на кухні приготована о 12:00 і зберігається на плиті при високій температурі повітря. Продукти постачаються та зберігаються без супровідних документів.

Читайте також: Заморений голодом хлопчик на Кіровоградщині виявився сином депутата: батько заявив про досліди

"Добові проби, журнал бракеражу готової продукції, журнал персоналу відсутні. У підсобних приміщеннях персоналу зберігається все – від одягу і предметів побуту до свіжої риби та інших харчових продуктів", – зазначили в комісії.

Відтак, наразі комісія НПМ готує звіт, який буде скерований керівництву Чернігівської облдержадміністрації та Міністерству охорони здоров'я України.

Теги: Новини України Лікування Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сьогодні, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сьогодні, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
"Борусія" Д відмовилась від придбання лідера "Динамо"
 15 серпня 2016 , 10:54
Арбітр фіналу ЧС-2018 неймовірно зганьбився, а його дружина підірвала мережу
 15 липня , 15:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук