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Жалюгідне становище Джонні Деппа: актор витратив усі гроші за роки успішної кар'єри, – ЗМІ

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Джонні Депп
Джонні Депп / GettyImages

Знаменитий голлівудський актор Джонні Депп зізнався, що зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі. Зазначається, що актор витратив практично всі гроші, які заробив за роки своєї успішної кінокар'єри.

Відомо, що раніше статки актора оцінювали у 650 мільйонів доларів. Однак зараз від цих грошей практично нічого не залишилося. Про це повідомляє The Rolling Stone.

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Як йдеться у джерелі, Депп зізнався, що справді багато витрачав, проте не міг уявити, що опиниться у критичному становищі.

У свою чергу, актор звинувачує компанію The Management Group, яка займалася його фінансами.

Я не розбирався в документах, які давали мені на підпис, не хотів дивитися на чортові документи, тому що довіряв цим людям ... А вони не надавали даних про фінансову ситуацію,
– пояснив Джонні Депп.

Через це голлівудський кіноактор подав до суду на компанію, яка також подала зустрічний позов проти Деппа.

Теги: Гроші LifeStyle Кіно Джонні Депп
Джерело: 24 Канал
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