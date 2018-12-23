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      Жан Беленюк і Денис Берінчик зробили кумедне фото після бою

      542 Читать новость на русском
      Жан Беленюк
      Жан Беленюк / facebook.com/zhanbeleniuk

      Срібний призер Олімпійських Ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк відвідав у Броварах поєдинок українського боксера Дениса Берінчика та зробив кумедне фото по завершенню двобою.

      У суботу, 22 грудня, 30-річний українець Денис Берінчик переміг філіппінця Росекі Крістобаля в бою за титул WBO International у легкій вазі.

      Читайте також: Як Берінчик в образі Супер Маріо виходив на ринг: фото та відео

      Після поєдинку на ринг вийшов Жан Беленюк, який приміряв новий пояс Берінчика. Денис же вирішив прилягти на ринг.

       

       

      "Новий інтерконтинентальний чемпіон і новий Дон Кінг", – підписав фото Беленюк.

      Нагадаємо, що бій завершився перемогою Берінчика в сьомому раунді технічним нокаутом. Рефері зупинив побиття філіппінця – технічний нокаут.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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