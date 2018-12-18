Жан Беленюк жорстко розкритикував Міністра молоді та спорту України

Срібний призер Олімпійських Ігор Жан Беленюк розкритикував рішення міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова про призначення нового головного тренера національної збірної з боротьби.

На думку Беленюка, таке рішення потрібно приймати після наради з провідними спортсменами.

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Також Жан Беленюк вважає нелогічними дії Жданова стосовно призначень тренерів в останні роки. Борець пригадав, що колишній наставник збірної Артур Дзігасов спочатку за 2017 рік не здобув жодної медалі на головних турнірах сезону, але залишився тренувати. В цьому ж році під керівництвом Дзігасова українська збірна вже завоювала дві медалі на чемпіонаті світу, однак його було звільнено.

"Я особисто вважаю це категорично не правильний підхід! Я ні в якому разі нічого не маю проти Сергія Андрєєва. Я взагалі його бачив всього пару раз в своєму житті і толком з людиною не знайомий, але така радикальна зміна результативного тренерського штабу за 1,5 року до Олімпіади в Токіо – це занадто ризиковане рішення, яке мене особисто дуже схвилювало", – написав Беленюк.

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