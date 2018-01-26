Жан Рено йде з кіно: свою останню роль актор зіграє в українсько-французькому трилері

Легендарний французький актор іспанського походження Жан Рено вирішив назавжди піти з кіноіндустрії, однак свою заключну головну роль він встигне зіграти в українсько-французькому трилері " Останній крок".

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державного агентства України з питань кіно.

За сюжетом кінострічки, анонімний вбився Генрі, якого вже давно розшукують, насолоджується самотньою відставкою на березі маленького віддаленого озера в Канаді. Однак у його житті зустрічається дівчина, яка отримала смертельні травми внаслідок тяжкого нещасного випадку на мотосанях. Чоловік, який все життя вбивав за замовленням, вирішує вперше врятувати життя незнайомці.

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Окрім головно героя у фільмі – 69-річного Жана Рено, в українсько-французькому трилері зіграє канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

Залучення до співпраці Жана Рено як кінозірки світового рівня, окрім перспективності власне проекту, означає ще й визнання української кіноіндустрії світовою професійною спільнотою,

– зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

В повідомленні йдеться, що спільно з компанією "Іст Вест продакшн" загальна вартість виробництва фільму складе майже 74 мільйони доларів. З французького боку виробництвом картини також займуться компанії "EAST 35" та "SEVEN 52".

Режисером та автором сценарію спільного проекту України та Франції стане француз Фредерік Петіжан, продюсерами – Корін Бенішу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос, Оліас Барко та Олег Герман. Оператором-постановником стрічки стане триразовий лауреат премії "Сезар" французький кінооператор Т’єррі Арбоґаст.

Зйомки фільму відбуватимуться у Карпатах (на озері Синевир), у Києві, в Нью-Йорку та в Канаді, а сам вихід стрічки у прокат запланований на 2019-ий рік.