Жанна Бадоєва зізналась, що ніколи не робить подарунків коханому

Екс-дружина режисера Алана Бадоєва Жанна з 2015 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Василем Мельничином. Наразі подружжя проживає в Італії.

Жанна Бадоєва розповідає, що з подорожей чоловіку не привозить жодних подарунків. За її словами, Василю важко догодити. Про це телеведуча розповіла в інтерв'ю "Woman's Day".

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Одного разу у моєму житті був серйозний прокол. Я не знала, що йому купити і пішла в дорогий магазин, де придбала сорочку за скажену ціну і якусь французьку піну для гоління з кристалами. Він, звісно, усміхнувся і подякував, проте ніколи в житті її не одягав. Згодом, він зізнався, що це був найогидніший колір, який коли-небудь бачив,

– згадує Жанна.

А стосовно пінки для гоління, Василь Мельничин спитав у дружини, чи вона колись бачила, як він голиться.

"Тому моя фантазія закінчилася на сорочці і піни для гоління", – додає Бадоєва.

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 20 Чер 2018 р. о 12:43 PDT

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 12 Чер 2018 р. о 10:02 PDT