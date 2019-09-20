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      Жарти над Росією та Порошенком: як "Квартал" і Зеленський розважали гостей на YES – відео

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      З’явилось відео із виступом "95 кварталу" на форумі YES
      З’явилось відео із виступом "95 кварталу" на форумі YES / Getty Images

      Студію "Квартал 95" запросили на закриту частини форуму Ялтинської європейської стратегії. Коміки пожартували над низкою світових лідерів, не забули і про п'ятого президента України Петра Порошенка.

      Ролик опублікував американський радник із питань зовнішньої політики і чинний виконавчий віцепрезидент в Атлантичній раді Деймон Вілсон на своїй фейсбук-сторінці.

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      Коментуючи відео, Вілсон зазначив, що "новий президент України Зеленський приносить своє почуття гумору на посаду".

      Він зібрав його колишню команду коміків, щоб розважити гостей на конференції YES цьогоріч. Подивіться на цю розповідь у чаті "World Leaders Group" (Група світових лідерів), до якого він щойно приєднався,
      – написав він. 

      На відео показали вигаданий чат у месенджері, де нібито спілкуються лідери низки країн – Великобританії, США, Франція, Китаю, КНДР, України та інших. Для жартів "кварталівці" обрали найбльш поширені стереотипи про кожну із країн. Зокрема, у часі висміяли Росію, не забули і про п’ятого президента України Петра Порошенка.

      Зазначимо, Володимир Зеленський також взяв участь у виступі "95 Кварталу" на закритій частині форумі YES. Президент вперше вийшов на сцену разом з актором Юрієм Великим, який його пародіює.

      Щодо Порошенка, то коміки нагадали про "шоколадний бізнес". Пожартували і над санкційною політикою, яку застосовує Захід через агресію Росії. Знайшовся привід і для жартів над президентом Білорусі Олександром Лукашенком – той нібито не вміє робити селфі. 

      Що відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" відбувалась з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Новини США Петро Порошенко Квартал 95 Форум YES 2019 у Києві Президент України Володимир Зеленський
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