Жбурнув гранату в односельців: житель Одещини вирішив "розібратись" за старі образи

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство одразу 3 односельців. Річ у тім, що він згадав старі образи, прийшов розібратися та кинув гранату в людей.

На щастя, пристрій не здетонував, тому ніхто не постраждав. Про цю подію в Даченській територіальній громаді повідомили 7 жовтня.

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Корпус гранати, яку кидав чоловік / Фото Нацполіції

Напився та пішов "розбиратись"

50-річний зловмисник у той день вживав алкоголь і згадав старі образи колишнього чоловіка своєї співмешканки. Коли він прийшов до його будинку, там були ще 2 гостей.

"Поквитатися" виявилося непросто, бо п'яного гармидерника просто виставили за двері. Однак це його зовсім не вгамувало. Він зірвав чеку гранати РГД-5 і кинув її в опонентів.

Коли приїхали правоохоронці, чоловік зізнався, що знайшов боєприпас у лісосмузі за кілька місяців до цього. А забрав його, щоб використовувати суто, як засіб самозахисту.



Детонатор гранати, яку жбурнув чоловік / Фото Нацполіції

Загрожує покарання за 2 статтями

Попри те, що чоловік був напідпитку й керувався емоціями, йому загрожує серйозне покарання. Правоохоронці вже повідомили йому підозру за статтею про замах на вбивство. Вона передбачає до 12 років в'язниці.

Проте також можуть покарати й за іншою статтею. Наразі гранату відправили на експертизу, тому згодом до справи може додатися й незаконне поводження з боєприпасами. А за такі дії передбачено від 3 до 7 років ув'язнення.