Жебрівський став аудитором НАБУ: що його пов'язує з Порошенком

Президент Петро Порошенко призначив третього аудитора НАБУ. Ним став екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Антикорупціонери вже б'ють у набат. Мовляв, існування Антикорупційного бюро – під загрозою.

Ще тиждень тому Павло Жебрівський очолював Донецьку військово-цивільну адміністрацію. А сьогодні він – аудитор НАБУ за квотою президента.

Читайте також: "Займається не захистом, а тупим мародерством": що активісти вимагають змінити у роботі СБУ

Новопризначенець пообіцяв докладати максимум зусиль, щоб сумлінно виконувати обов'язки. Хоча ще тиждень тому, коли просився у відставку, мотивував своє бажання великою втомою.

Антикорупціонери призначення забракували, мовляв, Жебрівський робитиме усе, що йому накаже президент.

Суть аудиту полягає в тому, що його роблять професіонали, рівновіддалені від усіх, які не мають до політики стосунку. Жебрівський – політичний партнер Порошенка. Який аудит, яка незалежність?

– прокоментував голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Пліч-о-пліч Порошенко і Жебрівський працюють вже давно. У 2002-му вони були народними депутатами від однієї парламентської групи "Солідарність". Після Помаранчевої революції Жебрівський очолив Житомирську обладміністрацію. А коли Порошенко став президентом, то Жебрівському дав місце у Генпрокуратурі. Там соратник гаранта очолив департамент з питань економіки.

Тут принцип особистої відданості. Це все для того, щоб руками кишенькового аудитора НАБУ підвісити все Антикорупційне бюро на гачок, або домагатися звільнення Ситника, або домагатися його лояльності,

– переконаний нардеп Сергій Лещенко.

Антикорупціонери сумніваються в ефективності Жебрівського на новій посаді, оскільки на попередній він став фігурантом декількох гучних корупційних скандалів. Журналісти "Радіо Свобода" у своєму розслідувані стверджували, що Жебрівський причетний до схеми контрабанди на КПВВ "Майорськ".

Ми не побачили якоїсь занадто великої ефективності. Але варто враховувати те, що нинішня посада, тобто аудитора НАБУ, вона не дуже пов'язана з його попереднім місцем роботи,

– зазначив народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Окрім, того що Жебрівський – людина президента, яка попсувала собі репутацію сумнівними оборудками на попередньому місці роботи, у нього ще й замало досвіду, кажуть антикорупціонери. Бо аудитор НАБУ повинен мати значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратурі, судах за кордоном чи міжнародних організаціях. А головне – вміти робити аудит.

"Це ганьба. Це ганьба і для Порошенка, і для Жебрівського, і для законодавства. Ми в законодавстві чітко прописали – має бути зовнішній незалежний аудит", – сказав народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Читайте також: Ситник жорстко відреагував на призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Відтепер Національне антикорупційне бюро має повністю укомплектовану комісію із зовнішнього аудиту. Втім, і "зовнішньою" її назвати важко. Від самого початку планувалося, що аудиторами будуть незалежні міжнародні експерти, які мають досвід в антикорупційній діяльності та вже проводили аудит. Натомість вийшло, що три начебто незалежні аудитори – українці. І в більшій чи меншій мірі – наближені до Петра Порошенка.

Найменш політично заангажований – кандидат від Кабміну Михайло Буроменський. Від Верховної Ради аудитором нещодавно став професор Києво-Могилянської академії – 81-річний Володимир Василенко. На його підтримку висловлювався навіть лідер радикалів Олег Ляшко. І це антикорупційні діячі вважають поганим знаком. Наприклад, сина Василенка звинувачували в "протягуванні" на посади до Верховного суду служителів Феміди Людмили Кізюн та Олени Лісовської, які забороняли українцям виходити на Майдан. Усі троє мають провести аудит роботи Антикорупційного бюро, починаючи з 2016-го року і до нині та надати свої висновки, від яких залежить доля керівництва Антикорупційного бюро.