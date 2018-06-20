Жебрівський відреагував на своє призначення аудитором НАБУ

Колишній очільник Донецької ВЦА Павло Жербрівський переконує, що на новій посаді аудитора НАБУ він сумлінно й гідно виконуватиме покладені на нього обов'язки. Крім того,Ю чиновник наголосив. що оцінку діяльності НАБУ зобов’язується проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних уподобань та підтекстів.

Напередодні, Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо призначення аудитором Національного антикорупційного бюро колишнього очільника Донецької ВЦА Павла Жебрівського.

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Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, відтепер він на цій посаді служитиме як президенту, так і Україні.

Докладу максимум зусиль, щоб сумлінно й гідно виконувати покладені на мене обов'язки та виправдати очікування суспільства на очищення влади й подолання корупції. НАБУ – саме той орган, який має служити цій меті. Свою ж задачу у складі комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) НАБУ бачу у тому, щоб допомогти зробити цей орган максимально прозорим і ефективним. Головне у справі аудиту НАБУ – не нашкодити, щоб разом із водою не вихлюпнути немовля,

– зауважив Жебрівський.

Крім того, новоспечений аудитор підкреслив, що оцінку діяльності НАБУ зобов’язується проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних уподобань та підтекстів.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.



У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Петро Порошенко, схвалив Кабмін, а опісля вже сам президент підписав відповідний указ.