13:48
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Жебрівський відреагував на своє призначення аудитором НАБУ

352 Читать новость на русском
Павло Жебрівський прокоментував своє призначення аудитором НАБУ
Павло Жебрівський прокоментував своє призначення аудитором НАБУ / 24 канал

Колишній очільник Донецької ВЦА Павло Жербрівський переконує, що на новій посаді аудитора НАБУ він сумлінно й гідно виконуватиме покладені на нього обов'язки. Крім того,Ю чиновник наголосив. що оцінку діяльності НАБУ зобов’язується проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних уподобань та підтекстів.

Напередодні, Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо призначення аудитором Національного антикорупційного бюро колишнього очільника Донецької ВЦА Павла Жебрівського.

Читайте також: ЗМІ сповістили про майбутню посаду Жебрівського

Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, відтепер він на цій посаді служитиме як президенту, так і Україні.

Докладу максимум зусиль, щоб сумлінно й гідно виконувати покладені на мене обов'язки та виправдати очікування суспільства на очищення влади й подолання корупції. НАБУ – саме той орган, який має служити цій меті. Свою ж задачу у складі комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) НАБУ бачу у тому, щоб допомогти зробити цей орган максимально прозорим і ефективним. Головне у справі аудиту НАБУ – не нашкодити, щоб разом із водою не вихлюпнути немовля,
– зауважив Жебрівський.

Крім того, новоспечений аудитор підкреслив, що оцінку діяльності НАБУ зобов’язується проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних уподобань та підтекстів.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.

У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Петро Порошенко, схвалив Кабмін, а опісля вже сам президент підписав відповідний указ. 

Теги: Новини України Новини політики Павло Жебрівський НАБУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
136
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук