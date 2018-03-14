Женя Галич: Класичної рок-музики більше не існує

Гурт O.Torvald зламав стереотип про те, що після 24 місця на "Євробаченні" творче життя музиканта закінчується. Хлопці здобули звання найгастрольнішого гурту країни, знімали кліпи, писали нову музику, додали до своєї армії "наших людей" певну кількість європейських фанів, а "на носі" у них – європейське турне.

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту "24" фронтмен O.Torvald Женя Галич поділився творчими планами, своїм баченням майбутнього фестивального життя в Україні, думкою щодо цьогорічних перспектив України на тому ж "Євробаченні", а також – розповів секрет, навіщо рок-музиканти беруть участь у не-рокових подіях.

Про творчі плани, нову музику і несподіванки для фанів

O.Torvald все життя займається музикою. Просто в різні періоди життя ми захоплювалися різними її барвами, постійно змінюємося і йдемо вперед.

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По-перше, ми дорослішаємо. По-друге – аналізуємо тренди сучасної музики взагалі, і не тільки у нашій країні. Тут не можна розслаблятися, бо зараз відбувається абсолютна деформація рок-музики як такої. Аналітика говорить про те, що класичної рок-музики як такої більше не існує.

Мені здається, що коли Курт Кобейн у 94-му році вистрілив собі в голову – він застрелив весь рок, який міг існувати потім.

Зараз у чартах по всьому світу дуже багато хіп-хопу, соулу, фанк-музики, і всі ці жанри використовуються мейнстрімовими гуртами, які є законодавцями рок-моди: Imagine Dragons, 21 Pilots. Весь цей мікст сьогодні вже теж називаються рок-музикою.

Ми – теж в тренді. Тому також підглядаємо якісь "фішки". Як говорив в останньому інтерв'ю Метью Беламі, гітара вже давно не головний інструмент для створення рок-пісень, – це синтезатори, якісь штучні звуки, на яких будується сучасна рок-музика. І нам теж це цікаво, головне – не "передозувати".

Ми тримаємо баланс між роком і новими "фішками". Зокрема, ось експериментували таким чином у альбомі "Наші люди всюди" з діджеєм Топольським. У нас було експериментальне звучання так само і в "Бісайдах", в "Марії" та "Ліхтарях".

Якщо взяти Metallica, і порівняти їхню музику 81-го і 90-х років – це різні музичні колективи. O.Torvald теж змінюється чи дорослішає, якщо хочете. І не приховуємо це від наших фанатів.

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Поточна задача – "показати" себе Європі. З 20 березня у нас почнеться європейський тур, який триватиме 10 днів – 10 концертів: у Польщі, Австрії, Німеччині, Чехії. Це величезний експеримент. А на осінь ми готуємо нові сингли, і вони теж стануть несподіванкою для любителів хорошої музики.

До слова, про приємнощі для прихильників – буквально вчора O.Torvald презентував новий кліп. Той самий, який потрапив до Національного реєстру рекордів.

Про співпрацю зі світовими зірками

Ми познайомилися з американським музикантом Ceekay Jones. Це абсолютно культова фігура в хіп-хопі, хард-корі. Ми планували попрацювати з ним у нашій студії. Але так сталося, що він захворів, і наша співпраця поки що обмежилася доправленням його до лікаря. Зараз спілкуємося у Фейсбуці, обговорюємо спільні плани. Гадаю, що він повернеться у серпні, і ми ще попрацюємо разом.

Ми чекаємо на інших своїх друзів. (Деталі цієї співпраці Женя Галич не став поки що розголошувати, зберіг інтригу, – "24").

Про фестивалі і міжнародні амбіції O.Torvald

Ми виступали на Przystanek Woodstock у Польщі, ми відвідували як лідери думок і амбасадори фестиваль Sziget. І цього року йдуть перемовини, ми можемо взяти участь також у деяких європейських фестивалях. Щодо Przystanek Woodstock – це на 90%, щодо Sziget – маємо на конкурсній основі, як і всі українські гурти, брати участь у відборі. Але є й інші шляхи, вони не стосуються конкурсних фестивалів чи премій: це коли групу за її досягнення, за те, що вона збирає зали, запрошують на фестиваль у якості хедлайнерів. На українських фестивалях – не знаю жодного, де б ми не були хедлайнерами ні минулого, ні позаминулого року.

Нас декілька разів називали найфестивальнішим гуртом року. Для нас це – як випустити рибу у воду, ідеально: велика сцена, багато людей. Ми вміємо це робити, робимо гарно, кожного разу – інакше. Інколи – я не пам'ятаю, як ми це робимо, тому що це фестивалі.

Але фестивальний дух у нашій країні ще тільки починає своє становлення. Є величезні фестивалі – ZAXIDFEST, Atlas Weekend – він був просто фантастичний, Файне місто, та інші – вони дійсно показують абсолютно європейський рівень.

Та фестивальна культура у нас розпочалася не так давно, їй до 10 років. Організатори – постійно навчаються. Наприклад, на першому нашому ZAXIDFEST було до 5 тисяч людей, невелика дерев'яна сцена. Зараз це – 20 тисяч людей, величезна сцена, 4 дні і хедлайнери – світові зірки: Matisyahu, Everlast, та їх багато. І це ті самі хедлайнери, що грають у Європі. І це круто, що їх можна почути на фесті під Львовом.

А для нас фестивалі – це ще й навчання. Ми бачимо, як виступають Everlast чи Enter Shikari, це добряче мотивує до розвитку.

Про "Євробачення"

Все, що відбувається навколо "Євробачення" – має дотичне відношення до музики. Цей конкурс має дуже відчутну політичну складову, і – це шоу. Зокрема торік увага всіх світових засобів інформації була прикута до нашої країни. І коли Росія провела агресивну пропагандистську кампанію стосовно своєї конкурсантки (якій СБУ заборонило в'їзд до нашої країни), глядачі у багатьох країнах ставили оцінки українському конкурсантові під впливом цієї пропаганди. Ось вам приклад того, що говорити про цей фестиваль, як суто про музичний, немає сенсу.

Все, що відбувалося у нашій країні і під час минулорічного "Євробачення", і під час Євро-2012, мало більше політичний характер, ніж музичний і спортивний. Тільки у випадку Євро ця політика працювала на країну зі знаком "плюс".

Нещодавно я знайшов листа дівчинки. В одному з інтерв'ю я говорив про сімейні цінності, родину, про хворобу свого тата, що хотів би присвятити цей фестиваль йому. У листі до мене дівчинка писала, що в її родині ніколи не було миру, її тато вже давно пиячить, дозволяє собі кричати, підіймати руку на маму, що вона давно вже не його улюблена донечка. І якось під час вечері цей тато побачив саме те моє інтерв'ю. І після того прийшов до доньки і на колінах просив пробачення, говорив, що більше ніколи так не поводитиметься.

"Вже два тижні у нашій родині мир, ми разом відпочиваємо, проводимо час. Я вам за це дякую". Цей лист перекреслює будь-які негативи Євробачення. Все, написане в тому листі, варте всього, що відбулося з нами.

Про Меловіна

Слухачі зробили свій вибір. Я не музичний критик, але на мою думку – це абсолютно формат "Євробачення". Країна зробила свій вибір, і країна має бути за нього відповідальна. Я йому бажаю удачі, я щасливий, що ця людина дійшла до своєї мрії.

Навіщо "старій гвардії" нацвідбори на "Євробачення"

Уявіть собі, що ви дуже любите малювати. І для вас єдиною можливістю заробляти гроші є продаж картин. Ви гарний художник. Але там, де ви живете, просто немає будинків, де можна вішати ваші картини. Хотіли, але немає куди. У нашому шоу-бізнесі відбувається щось подібне.

Щоб музиканти могли проявляти свою творчість, показувати її великій аудиторії, щоб на концерти цих музикантів ходили, музиканти беруть участь у рейтингових шоу. За цим принципом працює увесь світ. Просто якщо у світі є номінації, премії, і вони існують так само давно, як і фестивалі, то у нас це все в такому "дошкільному" стані. І якщо національний відбір показує гарні рейтинги, то чому б не показати там свої "картини" і показати, що ти гарний художник.

Тому я не розглядав національний відбір як можливість перемогти і згодом представляти країну, для мене це була платформа, на якій можна показати свої роботи. І цього року відбувається те ж саме. Я для себе за допомогою нацвідбору відкрив прекрасного Laud, який шикарно співає і круто виглядає, абсолютно нереальну Vilna. Ми відкрили так само шикарних і фантастичних The Erised, Kadnay, Pur:Pur, та їх багато. Так само, на мій погляд, завдячуючи нацвідбору, люди відкрили для себе Джамалу. Хоча до того – були концерти, альбоми, все окей. Масова аудиторія – це важливо і потрібно. Тому і The Вйо, Green Grey, O'Torvald пішли на національний відбір, щоб показати свої "картини".

Про минуле і майбутнє рок-музики

В Україні зараз 42 мільйони населення. По 100-200 тисяч в кожному місті, куди ми приїжджаємо. Але коли кожен день хтось виступає – виходить перенасичення.

Зараз усі мають змогу проявляти себе, в інтернеті безліч можливостей. Це раніше я приходив до бібліотеки, і з журналу "Ровесник", про який ніхто не знав, вирізав собі лезом замітку про те, що Guns-n-Roses випустили новий альбом. А в школі про них ніхто нічого не знав, навколо панували "Ласковый май" та "Иванушки".

А коли до нас у Полтаву приїхав "Парк Горького", я думав, що втрачу свідомість від щастя. Це зараз Слешу з Guns-n-Roses можна написати "Привіт, чувак, в мене гітара така-то, що порадиш?". І він відповість, що є амбасадором Gibson, наприклад. Все це зараз просто. Люди-селебрітіс постійно в тому Інстаграмі, в тому числі і я. Ти можеш їх бачити. А раніше все, що я знав про "Парк Горького" – це журнал "Ровесник" і афіші по місту. І коли вони вийшли на сцену на стадіоні – це було все.

А зараз молоді навіть важко пояснити деякі речі. Наприклад, моя донька Єва нещодавно запитала у мене, що таке "магнітофон". Я не знав, як пояснити. І так само важко пояснити, що можна було колись чогось не знати. Гугл всьому виною.

Про телепремії та як вони допомагають рок-музиці

Вони допомагають, звичайно. Подивитися хоча б на Монатіка, якого я дуже поважаю як артиста, він трудяга такий, що якби наші політики так трудилися, у нас був би Сідней. Є певні схеми розвитку, плюс-мінус однакові у всьому світі. Є лейбли, які створюють артистів, потім ці лейбли створюють премії, артисти мають до них відношення, і за допомогою позиціонування цих артистів як топових, цих артистів і продають.

Так відбувається на кожному талант-шоу: вони створюють артиста, показують його. Але проблема талант-шоу в тому, що вони цих артистів пачками штампують. А премії – це гарний випадок, коли вже сформовані артисти або відкриття, як Kazka цього року, можуть себе проявити на велику аудиторію. Так само, як і з "Євробаченням". Це схеми, за якими можна збувати свою музику.

Про суддівство на талант-шоу

Були такі перемовини. Я навіть був на трактах як суддя. Але я радикальний суддя, мене трішечки побоюються, бо я скажу правду. Але я не знаю, як судити виступи дітей. Я був на одному з кастингів. І говорити дитині про те, що вона має вилетіти з шоу – мені важко. Але я б із цим впорався, і мені було б цікаво над цим попрацювати.

Ми інколи і запрошуємо до співпраці талановитих молодих чуваків. Наприклад, ми були в турі з "Фонталізою", це група з Донецька, яка вже переїхала до Києва. Ми їх брали на всі 22 міста розігрівом у турі, показали їх людям.

Я не продюсер наразі. Мене завжди питають: "Женя, скажи, як стати популярним, впізнаваним". Я кажу: "Чуваки, як тільки стану – обов'язково розкажу". Я не маю уявлення, як правильно їм сказати. Якби ж ми працювали за схемою американського шоу-бізнесу, де є алгоритм, як створити артиста, просунути його, а в нашій країні це шанс, феномен. Я себе бачу зараз в ролі музиканта, і це найкомфортніша для мене роль наразі.

У наступній частині інтерв'ю з лідером O.Torvald читайте про більш особисті речі: політичну позицію Жені Галича, деталі творчого шляху та дещо про виховання дітей і батьківство.

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Фото: Едуард Крижанівський