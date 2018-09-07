Женя Галич показав, як відремонтував автомобіль з дітьми: кумедні фото

Фронтмен гурту "O.Torvald" Женя Галич не лише займається випуском музичних новинок, а й порається по домашніх буденних справах. Після важкого дня дружина Валерія пробила колесо в автівці, але вся сім’я вирішила їй допомогти.

Валерія Галич у своєму Instagram зізналась, що день тому у неї видався важкий день, включно з тим, що на в’їзді до території будинку вона пробила колесо в автомобілі. Перечекавши ніч, її турботливий чоловік Женя Галич зранку все виправив, але без допомоги маленьких помічників йому б нічого не вдалось.

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Ранок почалося не з кави... Валерія проколола колесо. За ніч воно спустило, а з самого ранку команда за работу. Добре, що є помічники. Без них не впорався би,

– підписав миловидний знімок, на якому Женя з дітьми Євою та Даниїлом розглядають пошкоджене колесо.

Дружина артиста додала, що тепер все добре і "її чоловіки" впорались з усім на відмінно: "Все в порядку, колесо підлягає лагодженню, пробила не сильно, а мої чоловіки поставили мені запаску. Всі живі-здорові і попереду цілий новий день!".

Нагадаємо, що Женя Галич одружився на Валерії у 2009 році. Через чотири роки після весілля у них народилася перша донечка – Єва. А 24 квітня 2017 року у Євгена народився син. На початку цього року Женя Галич з'явився на церемонії премії "Viva! Найкрасивіші 2018" з "Міс Україна-2017" – 19-річною Поліною Ткач. Пара трималась за руки та обіймалась, однак коментувати будь-які чутки про роман пара відмовлялась.