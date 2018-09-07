20:28
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Женя Галич показав, як відремонтував автомобіль з дітьми: кумедні фото

623 Читать новость на русском
Женя Галич з дружиною Валерією
Женя Галич з дружиною Валерією / Instagram / @jenia_galich

Фронтмен гурту "O.Torvald" Женя Галич не лише займається випуском музичних новинок, а й порається по домашніх буденних справах. Після важкого дня дружина Валерія пробила колесо в автівці, але вся сім’я вирішила їй допомогти.

Валерія Галич у своєму Instagram зізналась, що день тому у неї видався важкий день, включно з тим, що на в’їзді до території будинку вона пробила колесо в автомобілі. Перечекавши ніч, її турботливий чоловік Женя Галич зранку все виправив, але без допомоги маленьких помічників йому б нічого не вдалось.

Читайте також: Женя Галич з дружиною та дочкою знявся у зворушливій фотосесії: фото і відео

Ранок почалося не з кави... Валерія проколола колесо. За ніч воно спустило, а з самого ранку команда за работу. Добре, що є помічники. Без них не впорався би,
– підписав миловидний знімок, на якому Женя з дітьми Євою та Даниїлом розглядають пошкоджене колесо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenia Galich (@jenia_galich)

 

Дружина артиста додала, що тепер все добре і "її чоловіки" впорались з усім на відмінно: "Все в порядку, колесо підлягає лагодженню, пробила не сильно, а мої чоловіки поставили мені запаску. Всі живі-здорові і попереду цілий новий день!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Le Rock (@lera_galich)

 

Нагадаємо, що Женя Галич одружився на Валерії у 2009 році. Через чотири роки після весілля у них народилася перша донечка – Єва. А 24 квітня 2017 року у Євгена народився син. На початку цього року Женя Галич з'явився на церемонії премії "Viva! Найкрасивіші 2018" з "Міс Україна-2017" – 19-річною Поліною Ткач. Пара трималась за руки та обіймалась, однак коментувати будь-які чутки про роман пара відмовлялась.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Музика O.Torvald
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сьогодні, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сьогодні, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сьогодні, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук