Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні 22-річної актриси

Французького актора, який тепер є громадянином Росії, Жерара Депардьє звинувачують у зґвалтуванні.

Як повідомляє The Daily Mail, нещодавно у поліцію заявила 22-річна актриса про те, що 69-річний Депардьє скоїв над нею сексуальну наругу. Ім'я жінки не розкривають.

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Зазначається, що інцидент нібито стався в паризькому маєтку актора у серпні. За словами проінформованого джерела, розпочато попереднє розслідування.

Водночас адвокат Депардьє в коментарі AFP заяви, що його клієнт невинний і це буде доведено. Представник зірки також поскаржився на публічність справи, тому і можливу упередженість.

Нагадаємо, російське громадянство Депардьє отримав у 2013-му році, але живе у Парижі.

Жерар Депардьє хизується паспортом