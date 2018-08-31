Відбулося жеребкування Кубку України з футболу: результати та пари суперників
У п’ятницю, 31серпня, у Федерації футбол України відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. Саме з цього етапу в боротьбу вступають команди в УПЛ.
На цьому етапі у жеребкуванні приймуть участь шість представників Першої ліги та сім команд Другої ліги, а також шість клубів Прем’єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е. Ще один учасник третього етапу буде визначений 19 вересня у матчі "Металург" (Запоріжжя, Друга ліга) – "Дніпро-1" (Дніпро, Перша ліга). Цю гру перенесли на пізнішу дату через луганську "Зорю", яка грала матч Ліги Європи в Запоріжжі на "Славутич арена".
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Результати жеребкування:
Нива (Вінниця) – Гірник (Кривий Ріг)
Калуш – Металіст 1925 (Харків)
Дніпро-1/Металург (Запоріжжя) – Волинь (Луцьк)
Зірка (Кропивницький) – Олімпік (Донецьк)
Суми – Карпати (Львів)
Чорноморець (Одеса) – Олександрія
Черкащина-Академія (Білозір’я) – Арсенал-Київ
Мир (Горностаївка) – Інгулець (Петрове)
Минай (Ужгород) – Миколаїв
Кристал (Херсон) – Десна (Чернігів)
Першою зазначена команда-господар.
Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).
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