14:42
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відбулося жеребкування Кубку України з футболу: результати та пари суперників

423 Читать новость на русском
Кубок України з футболу
Кубок України з футболу

У п’ятницю, 31серпня, у Федерації футбол України відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. Саме з цього етапу в боротьбу вступають команди в УПЛ.

На цьому етапі у жеребкуванні приймуть участь шість представників Першої ліги та сім команд Другої ліги, а також шість клубів Прем’єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е. Ще один учасник третього етапу буде визначений 19 вересня у матчі "Металург" (Запоріжжя, Друга ліга) – "Дніпро-1" (Дніпро, Перша ліга). Цю гру перенесли на пізнішу дату через луганську "Зорю", яка грала матч Ліги Європи в Запоріжжі на "Славутич арена".

Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

Результати жеребкування:

Нива (Вінниця) – Гірник (Кривий Ріг)

Калуш – Металіст 1925 (Харків)

Дніпро-1/Металург (Запоріжжя) – Волинь (Луцьк)

Зірка (Кропивницький) – Олімпік (Донецьк)

Суми – Карпати (Львів)

Чорноморець (Одеса) – Олександрія

Черкащина-Академія (Білозір’я) – Арсенал-Київ

Мир (Горностаївка) – Інгулець (Петрове)

Минай (Ужгород) – Миколаїв

Кристал (Херсон) – Десна (Чернігів)

Першою зазначена команда-господар.

Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол ФК Арсенал-Київ ФК Олімпік ФК Чорноморець ФК Олександрія ФК Карпати ФК Десна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сьогодні, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сьогодні, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
сьогодні, 12:50 Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
Уляна Корицька 3516
Турция на пороге экономического дна
сьогодні, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Останній день літа: 10 пісень серпня, які варто почути
сьогодні, 11:00 Останній день літа: 10 пісень серпня, які варто почути
Олена Булан
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"
 16 квітня 2013 , 11:05
Екс-форвард збірної України замість "Терека" Кадирова обрав полтавську "Ворсклу"
 25 лютого 2015 , 17:02
Фантастичний матч Кравця проти "Айнтрахта": хрестовина, пенальті і червона для суперника (ВІДЕО)
 7 лютого 2016 , 09:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук