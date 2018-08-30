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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграє "Шахтар"

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Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів / ФК "Шахтар"

У Ньоні відбулося жеребкування головного футбольного турніру Старого Світу. Своїх суперників по групі дізнався і чемпіон України – донецький "Шахтар".

"Шахтар" потрапив до групи F. Суперниками українського клубу стали англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон" та німецький "Хоффенхайм"

Читайте також: Динамо у Лізі Європи: з ким може зіграти український клуб

Нагадаємо, "Шахтар" при жеребкуванні перебував у другому кошику.

Перші матчі групової стадії Ліги чемпіонів відбудуться 18-19 вересня.

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Теги: Футбол Новини спорту Шахтар Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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