Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграє "Шахтар"
У Ньоні відбулося жеребкування головного футбольного турніру Старого Світу. Своїх суперників по групі дізнався і чемпіон України – донецький "Шахтар".
"Шахтар" потрапив до групи F. Суперниками українського клубу стали англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон" та німецький "Хоффенхайм"
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Нагадаємо, "Шахтар" при жеребкуванні перебував у другому кошику.
Перші матчі групової стадії Ліги чемпіонів відбудуться 18-19 вересня.
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Джерело: 24 Канал
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