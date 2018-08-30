Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Усі 32 команди було розподілено по 8 групах. 3
Під час жеребкування, яке відбулося 30 серпня, донецький "Шахтар" потрапив до групи F. Серед суперників "гірників" – Манчестер Сіті", "Ліон" та "Хоффенхайм".
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Результати жеребкування:
Група A: Атлетіко, Боруссія (Д), Монако, Брюгге
Група B: Барселона, Тоттенхем, ПСВ, Інтер
Група C: ПСЖ, Наполі, Ліверпуль, Црвена Звезда
Група D: Локомотив, Порто, Шальке, Галатасарай
Група E: Баварія, Бенфіка, Аякс, АЕК
Група F: Манчестер Сіті, Шахтар, Ліон, Хоффенхайм
Група G: Реал, Рома, ЦСКА, Вікторія
Група H: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсія, Янг Бойз
Перші матчі групової стадії Ліги чемпіонів відбудуться 18-19 вересня. Календар матчів та пари суперників буде відомий згодом.
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