Жеребкування Ліги Європи: результати та групи

У п'ятницю, 31 серпня, відбулося жеребкування Ліги Європи, де виступає одразу два українські клуби – київське "Динамо" та полтавська "Ворскла". Вони дізналися імена своїх суперників.

Київське "Динамо", яке жеребкувалося з першого кошика, потрапило в групу K. "Ворскла" йшла з четвертого кошика, її жереб відправив у квартет E. Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи Результати жеребкування: Група A: Баєр, Лудогорець, Цюрих, АЕК (Ларнака). Група B: Зальцбург, Селтік, РБ Лейпциг, Русенборг. Група C: Зеніт, Копенгаген, Бордо, Славія. Група D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо (Загреб), Спартак (Трнава) Група E: Арсенал, Спортінг, Карабах, Ворскла Група F: Олімпіакос, Мілан, Бетіс, Дюделанж Група G: Вільяреал, Рапід, Спартак (Москва), Ренджерс. Група H: Лаціо, Марсель, Айнтрахт, Аполлон. Група I: Бешикташ, Генк, Мальмо, Сарпсборг. Група J: Севілья, Краснодар, Стандарт, Акхісар. Група K: Динамо, Астана, Ренн, Яблонец Група L: Челсі, ПАОК, БАТЕ, Віді. Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники Нагадаємо, перші матчі відбудуться 20 вересня. Точний календар матчів стане відомий згодом.