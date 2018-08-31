Жеребкування Ліги Європи: результати та групи
У п'ятницю, 31 серпня, відбулося жеребкування Ліги Європи, де виступає одразу два українські клуби – київське "Динамо" та полтавська "Ворскла". Вони дізналися імена своїх суперників.
Київське "Динамо", яке жеребкувалося з першого кошика, потрапило в групу K. "Ворскла" йшла з четвертого кошика, її жереб відправив у квартет E.
Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи
Результати жеребкування:
Група A: Баєр, Лудогорець, Цюрих, АЕК (Ларнака).
Група B: Зальцбург, Селтік, РБ Лейпциг, Русенборг.
Група C: Зеніт, Копенгаген, Бордо, Славія.
Група D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо (Загреб), Спартак (Трнава)
Група E: Арсенал, Спортінг, Карабах, Ворскла
Група F: Олімпіакос, Мілан, Бетіс, Дюделанж
Група G: Вільяреал, Рапід, Спартак (Москва), Ренджерс.
Група H: Лаціо, Марсель, Айнтрахт, Аполлон.
Група I: Бешикташ, Генк, Мальмо, Сарпсборг.
Група J: Севілья, Краснодар, Стандарт, Акхісар.
Група K: Динамо, Астана, Ренн, Яблонец
Група L: Челсі, ПАОК, БАТЕ, Віді.
Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники
Нагадаємо, перші матчі відбудуться 20 вересня. Точний календар матчів стане відомий згодом.