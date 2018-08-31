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"Динамо" у Лізі Європи: суперники киян у групі

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Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, де суперників по групі отримало київське "Динамо".

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Кияни жеребкувалися з першого кошика та потрапили до групи K. Там їм у суперники випала казахстанська "Астана" українського тренера Романа Григорчука, французький "Ренн" та чеський "Яблонец".

Перший матч відбудеться 20 вересня. Точний календар матчів стане відомий згодом

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Теги: Новини спорту Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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