"Динамо" у Лізі Європи: суперники киян у групі
Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, де суперників по групі отримало київське "Динамо".
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Кияни жеребкувалися з першого кошика та потрапили до групи K. Там їм у суперники випала казахстанська "Астана" українського тренера Романа Григорчука, французький "Ренн" та чеський "Яблонец".
Перший матч відбудеться 20 вересня. Точний календар матчів стане відомий згодом
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Джерело: 24 Канал
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