Суперники "Ворскли" у Лізі Європи: результати жеребкування

Під час жеребкування групового етапу Ліги Європи своїх суперників отримала і полтавська "Ворскла".

Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники Полтавчани йшли з четвертого кошика, відтак потрапили в групу E. Її суперниками стали англійський "Арсенал", потругальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах. Перший матч відбудеться 20 вересня. Точний календар матчів стане відомий згодом Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи