Суперники "Ворскли" у Лізі Європи: результати жеребкування
Під час жеребкування групового етапу Ліги Європи своїх суперників отримала і полтавська "Ворскла".
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Полтавчани йшли з четвертого кошика, відтак потрапили в групу E. Її суперниками стали англійський "Арсенал", потругальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах.
Перший матч відбудеться 20 вересня. Точний календар матчів стане відомий згодом
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Джерело: 24 Канал
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