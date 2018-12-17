У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізналося "Динамо".

Київському "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи буде протистояти грецький "Олімпіакос".

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Перший матч буде зіграно 14 лютого в Греції. Матч-відповідь відбудеться 21-го лютого в Києві на НСК "Олімпійський".

Відзначимо, що київському "Динамо" не могла потрапити жодна команда з Росії. Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України не можуть опинитися в одній парі.

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