"Динамо" дізналося суперника в 1/16 Ліги Європи
У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізналося "Динамо".
Київському "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи буде протистояти грецький "Олімпіакос".
Читайте також: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Перший матч буде зіграно 14 лютого в Греції. Матч-відповідь відбудеться 21-го лютого в Києві на НСК "Олімпійський".
Відзначимо, що київському "Динамо" не могла потрапити жодна команда з Росії. Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України не можуть опинитися в одній парі.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографусьогодні , 15:00
-
Чи зможе митрополит Епіфаній вирішити болючі питання для Православної церкви?сьогодні , 14:30
-
Вінницький Спасо-Преображенський собор УПЦ МП перейшов до Православної церкви України, – ЗМІсьогодні , 13:45
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
ЦСКА - чемпіон Росії, Тимощук гратиме в ЛЧ. ВІДЕО15 травня 2014 , 20:26
Скрипник здобув уже 4 перемоги в Бундеслізі21 грудня 2014 , 12:13