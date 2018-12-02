У неділю, 2 грудня, відбулося жеребкування Євро-2020. Своїх суперників дізналася і збірна України. Вона потрапила у групу B, де в неї лише чотири суперники.

Збірна України потрапила до групи переможців Ліги націй, відтак у нашій групі лише п'ять збірних. Суперниками "синьо-жовтих" стали Португалія, Сербія, Литва та Люксембург. Читайте також: Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру Група A: Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово. Група B: Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург. Група C: Нідерланди, Німеччини, Ірландія, Естонія, Білорусь. Група D: Швейцарія, Данія, Північна Ірландія, Грузія, Гібралтар. Група E: Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина, Азербайджан. Група F: Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарерські острови, Мальта. Група G: Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія, Латвія. Група H: Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Андорра. Група I: Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Маріно Група J: Італія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Греції, Вірменія, Ліхтенштейн