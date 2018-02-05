Жертва холоду: на Прикарпатті через стихію помер чоловік

В Івано-Франківській області від переохолодження помер 67-річний чоловік. Постраждалого доставили в лікарню з обмороженням рук і ніг, але лікарі не змогли його врятувати.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

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У жителя Рогатина діагностували обмороження першого та другого ступеня верхніх і нижніх кінцівок та перевели до реанімації. Ці травми виявились не сумісні із життям.

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів на західну Україну обрушились потужні снігопади. Також знизилась і температура повітря.