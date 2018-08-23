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Жертва розбещення Джиммі Беннет вперше прокоментував заяву прои Азії Ардженто

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Жертва сексуального розбещення Джиммі Беннет та Азія Ардженто
Жертва сексуального розбещення Джиммі Беннет та Азія Ардженто / Фото із соцмереж

Американський актор та музикант Джиммі Беннет вперше прокоментував резонансні звинувачення проти Азії Ардженто. Хлопець пояснив, чому тривалий час не звертався до правоохоронців та суду.

Як відомо, Джиммі Беннет звинуватив акторку Азію Ардженто в сексуальних домаганнях. за словами жертви, стало це у 2013 році, коли хлопцю було 17 років. Згодом Беннету виплатили компенсацію в розмірі 380 тисяч доларів. Акторка спростувала заяву Беннета, назвавши її сфабрикованою. 

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Після коментаря Азії Ардженто чоловік вирішив теж зробити заяву у ЗМІ. Джиммі Беннет пояснив, чому він 5 років мовчав та не розповідав про розбещення, передає The Times.

"Спершу я думав завершити цю справу в приватному порядку і не висловлюватися з приводу людини, що заподіяла мені шкоду. Але моя травма знову далася взнаки, коли вона (Азія Ардженто, – ред.) сама себе стала виставляти жертвою. Я не робив жодних публічних заяв, бо мені було соромно і страшно ставати предметом публічного обговорення. До того ж, я не думав, що люди повірять хлопцю-підлітку, який пережив таке", – заявив Джиммі Беннет. 

За словами хлопця, він мав намір звернутись до правоохоронців ще в листопаді 2017, коли Азія Ардженто подала гучний позов проти хтивого продюсера Гарві Вайнштейна. Проте, мабуть, отримана чимала сума змусила хлопця не розголошувати скандальної інформації. 

Нагадаємо, у кінці 2017 року Азія Ардженто однією з перших розповіла про сексуальні домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна. За словами актриси, в 1997 році він примушував її до сексу в готелі у Франції. Згодом вона стала однією з активісток руху #MeToo, з якого почалася масштабна кампанія проти домагань.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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