Жертвам насилля виплачуватимуть мінімум тисячу гривень компенсації, – Мін'юст
Постраждалим від насильницьких злочинів пропонують виплачувати компенсацію. За законопроєктом, який розробляло Міністерство юстиції, жертви мінімально отримуватимуть від кривдників тисячу гривень.
За кожен вид злочину і заподіяну шкоду визначатиметься своя сума компенсації потерпілому, але щонайменше це буде тисяча гривень. Про це в ефірі телеканалу для окупованих територій "Дом" повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук.
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Зараз закон передбачає мінімум, який буде встановлюватися. Залежно від можливостей і наповнення Фонду відшкодування шкоди потерпілим, за кожен вид злочину і за вид заподіяної шкоди визначатиметься сума компенсації.
Виходячи з того, від якої дії і якої шкоди особі завдано, вона матиме право на це відшкодування,
– зазначив Банчук.
Він розповів, що у законопроєкті, який розробив Мін’юст, постраждалі від насильницьких злочинів, отримуватимуть компенсацію від держави. Гроші хочуть стягувати зі злочинця.
Хто отримуватиме гроші
- Особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.
- Близькі родичі померлих жертв злочину.
- Потерпілі внаслідок статевих злочинів.
- Потерпілі діти, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.
Який розмір компенсацій
Раніше міністр юстиції Денис Малюська казав, що розмір мінімально можливого платежу становитиме 40% прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімум становить 2 118 гривень, тож мінімальна сума компенсації – 847,2 гривень).
Але фактичні розміри компенсацій встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті.