Постраждалим від насильницьких злочинів пропонують виплачувати компенсацію. За законопроєктом, який розробляло Міністерство юстиції, жертви мінімально отримуватимуть від кривдників тисячу гривень.

За кожен вид злочину і заподіяну шкоду визначатиметься своя сума компенсації потерпілому, але щонайменше це буде тисяча гривень. Про це в ефірі телеканалу для окупованих територій "Дом" повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

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Зараз закон передбачає мінімум, який буде встановлюватися. Залежно від можливостей і наповнення Фонду відшкодування шкоди потерпілим, за кожен вид злочину і за вид заподіяної шкоди визначатиметься сума компенсації.

Виходячи з того, від якої дії і якої шкоди особі завдано, вона матиме право на це відшкодування,

– зазначив Банчук.

Він розповів, що у законопроєкті, який розробив Мін’юст, постраждалі від насильницьких злочинів, отримуватимуть компенсацію від держави. Гроші хочуть стягувати зі злочинця.

Хто отримуватиме гроші

Особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Близькі родичі померлих жертв злочину.

Потерпілі внаслідок статевих злочинів.

Потерпілі діти, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.

Який розмір компенсацій

Раніше міністр юстиції Денис Малюська казав, що розмір мінімально можливого платежу становитиме 40% прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімум становить 2 118 гривень, тож мінімальна сума компенсації – 847,2 гривень).

Але фактичні розміри компенсацій встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті.