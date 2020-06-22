Жертвами вибуху на Позняках могли стати члени однієї родини: вижила лише одна донька
Внаслідок вибуху десятиповерхівки на Позняках у Києві загинуло щонайменше троє людей. Ще двох шукають. Всі вони можуть бути членами однієї родини.
За офіційними даними МВС, загиблими внаслідок вибуху є троє осіб: дві жінки 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження. Також продовжуються пошуки двох чоловіків 1976 та 1967 року народження.
До слова Вибух на Позняках: яка ситуація на місці трагедії зараз
ТСН з посиланням на слова очевидців з місця події повідомляє, що троє з них є членами однієї родини – батько, матір та їх син. Живою залишилася їх донька.
"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата, і батька", – розповіла сусідка.
У фейсбуці є пост Романа Савчука, який вказує, що загинула його сестра Інна, її чоловік Володимир та їх син Євген (хоча в МВС повідомляють про одного загиблого чоловіка). Вижила їх донька Анастасія.
- У багатоповерхівці на вулиці Крушельницької у Києві 21 червня стався потужний вибух. Вибухом було зруйновано чотири поверхи – від четвертого до восьмого.
- Загиблими внаслідок вибуху вважають троє осіб. Ще двоє можуть бути під завалами. Їх пошук триває.
- Ще п'ять осіб травмовані.
- Серед ймовірних причин трагедії – вибух газу. За декілька днів до вибуху тут здійснювали перевірку газовики.
- Очільник МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.
- Через загрозу подальшого обвалу будинку його мешканців відселили.
- За словами Віталія Кличка, зруйновану секцію будинок не реконструюватимуть, а розберуть. Мешканці повинні отримати нові квартири.