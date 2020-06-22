Внаслідок вибуху десятиповерхівки на Позняках у Києві загинуло щонайменше троє людей. Ще двох шукають. Всі вони можуть бути членами однієї родини.

За офіційними даними МВС, загиблими внаслідок вибуху є троє осіб: дві жінки 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження. Також продовжуються пошуки двох чоловіків 1976 та 1967 року народження.

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ТСН з посиланням на слова очевидців з місця події повідомляє, що троє з них є членами однієї родини – батько, матір та їх син. Живою залишилася їх донька.

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата, і батька", – розповіла сусідка.

У фейсбуці є пост Романа Савчука, який вказує, що загинула його сестра Інна, її чоловік Володимир та їх син Євген (хоча в МВС повідомляють про одного загиблого чоловіка). Вижила їх донька Анастасія.

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