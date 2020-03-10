Жертвами домашнього насильства в Києві стали 15 неповнолітніх за тиждень

У Києві за минулий тиждень правоохоронці зафіксували 616 звернень з приводу домашнього насильства. Це на 56 звернень більше, ніж попереднього тижня. 15 випадків стосувалися насильства над дітьми.

За даними КМДА, найбільше звернень надійшло в Дарницькому районі – 66, а найменше у Печерському та Шевченківському – по 28. З усіх випадків 15 звернень стосувалися насильства над неповнолітніми.

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Правоохоронці зазначили, що це найбільший показник з початку року.

Протягом цього періоду Київський міський центр роботи з жінками отримав 119 звернень по домашньому насильству. Від жінок надійшло – 104, а від чоловіків – 15. Також поліцейські зафіксували 441 звернення щодо домашнього насильства. З них правоохоронці винесли 60 термінових заборонних приписів, що забороняють кривдникові наближатися до постраждалих або перебувати в одному з ними місці терміном до 10 діб.

Куди звертитися у випадку домашнього насильства