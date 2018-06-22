Жертви міфів: війна почалася не 22 червня 1941 року

Війна почалася не 22 червня 1941 року.

Сьогодні буде багато спогадів про Другу світову. Я пригадую оту відому пісню "Двадцать второго июня, Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война". Страшні слова, покладені на веселу музику. Такі пісні, з жахливим дисонансом, створювались свідомо. Аби радянські люди після 22 червня 1941 року забули все те, що відбувалося з 17 вересня 1939 року. Адже Радянський Союз саме тоді вступив у Другу світову війну відповідно до Пакту Молотова-Ріббентропа.

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Таким чином до 22 червня ця держава уже майже два роки перебувала у стані війни. А ми і до сьогодні є жертвами тих міфів, які приховували справжні наміри Радянського Союзу.



Ці міфи настільки сильно укоренилися ще в радянські часи, що мені і досі незрозуміло, як могли не звертати увагу на книгу маршала Івана Баграмяна "Так починалася війна". Він ще у 70-х роках описував події 17 вересня 1939 року. У Радянському Союзі робився вигляд ніби цієї книги не існує. Народ згуртовували ідеєю про те, що єдиний агресор – нацистська Німеччина.



Штампи охолоджують бажання людей розібратися, що було насправді. Нинішня Росія продовжує цю політику. І робить все для того, щоб привласнити історичну пам'ять про Другу світову, не маючи іншої консолідуючої ідеї для своєї нації.



Тому, коли сьогодні вчергове прозвучить фраза про початок війни 22 червня 1941 року, треба пам'ятати, що це черговий міф, яким прикривався раніше Радянський Cоюз, а зараз – сучасна Росія.

Автор: Роман Безсмертний

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