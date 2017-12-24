Жертвою менінгіту стала ще одна дитина
У Коломиї, що на Івано-Франківщині, від менінгіту помер хлопчик, який ходив у ясельну групу місцевого дитячого садка.
Про це повідомляє місцеве видання "Галка.інфо".
"У четвер дитина була здорова, в п'ятницю забрали в лікарню, у реанімацію. Лікарі робили все, що могли, але дитина померла", – розповіла вихователька групи Вікторія Замулінська-Жуковська.
Читайте також: Менінгіт: причини, симптоми і лікування смертельної хвороби
Батьки дітей, які разом ходили у дитячий сад, налякані смертельним інцидентом. Головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук запевняє, що причин турбуватись немає, адже дітей зі схожими симптомами нема ні в Коломийській дитячій лікарні, ні в обласних установах.
Окрім того, відповідні служби проведуть обстеження ймовірно контактних осіб. Та у соцмережах повідомляють, що у реанімації, ймовірно, перебуває ще одна дитина з ознаками захворювання на менінгіт.
Між батьками починається паніка щодо померлої дитини з ДНЗ 18. Кажуть, що ще одна дитина перебуває в реанімації,
– пише користувач соцмереж Алла Анніяк у спільноті "Моя Коломия" на Facebook.
Нагадаємо, третьою жертвою менінгіту у Києві стала дворічна дівчинка.
Додамо, у Львові помер 3-місячний хлопчик через асфіксію (удушення) шлунковим вмістом після годування.
Вибір редакції
-
Ми ще і в Краснодарський край прийдемо, – українська журналістка пригрозила росіянам за Кримсьогодні , 15:44
-
У центрі Києва сталась сутичка між "Азовом" та учасниками акції "Кава на Хрещатику"сьогодні , 14:26
-
На кордоні України з Польщею та Словаччиною утворились кілометрові черги, – ДПСУсьогодні , 13:38