Жертвою менінгіту стала ще одна дитина

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, від менінгіту помер хлопчик, який ходив у ясельну групу місцевого дитячого садка.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка.інфо".

"У четвер дитина була здорова, в п'ятницю забрали в лікарню, у реанімацію. Лікарі робили все, що могли, але дитина померла", – розповіла вихователька групи Вікторія Замулінська-Жуковська.

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Батьки дітей, які разом ходили у дитячий сад, налякані смертельним інцидентом. Головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук запевняє, що причин турбуватись немає, адже дітей зі схожими симптомами нема ні в Коломийській дитячій лікарні, ні в обласних установах.

Окрім того, відповідні служби проведуть обстеження ймовірно контактних осіб. Та у соцмережах повідомляють, що у реанімації, ймовірно, перебуває ще одна дитина з ознаками захворювання на менінгіт.

Між батьками починається паніка щодо померлої дитини з ДНЗ 18. Кажуть, що ще одна дитина перебуває в реанімації,

– пише користувач соцмереж Алла Анніяк у спільноті "Моя Коломия" на Facebook.

Нагадаємо, третьою жертвою менінгіту у Києві стала дворічна дівчинка.



Додамо, у Львові помер 3-місячний хлопчик через асфіксію (удушення) шлунковим вмістом після годування.