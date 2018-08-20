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Жертву Вайнштейна Азію Ардженто звинуватили у домаганнях

826 Читать новость на русском
Азія Ардженто
Азія Ардженто / madame.lefigaro.fr

Актриса і режисер Азія Ардженто, яка однією з перших заявила про домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна, сама пов'язана з сексуальним скандалом. Так, актор Джиммі Беннет звинуватив її в домаганнях, коли йому було 17 років.

Про це інформує The New York Times з посиланням на джерела і документи.

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За даними видання, у 2004 році Беннет знявся у фільмі "Курчата", де Ардженто зіграла головну роль і виступила в якості режисера. Актор заявляє, що в 2013 році 37-річна актриса сексуально домагалася його в Каліфорнії, де вік згоди настає в 18 років.

У розпорядженні NYT є копії заяви зі звинуваченнями і домовленість між сторонами.

За словами джерел видання, Беннет вимагав компенсацію від Ардженто через місяць після виходу матеріалу про Вайнштейн. Адвокати актора розповіли про психологічну травму, нанесеної діями режисерки. За підсумками переговорів вона заплатила Беннету 380 тисяч доларів і уклала угоду про мовчання.

Нагадаємо, у кінці 2017 року Азія Ардженто однією з перших розповіла про сексуальні домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна. За словами актриси, в 1997 році він примушував її до сексу в готелі у Франції. Згодом вона стала однією з активісток руху #MeToo, з якого почалася масштабна кампанія проти домагань.

 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Гарві Вайнштейн Скандал Кіно
Джерело: 24 Канал
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