Коли помаранчевий автомобіль ВАЗ 2101 зупинили, у ньому була закривавлена жінка. Це трапилося 27 травня.

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Заявник зателефонував на гарячу лінію "102" та сказав, що на його очах силою запхали жінку до автомобіля. Також повідомив, що жінка була вся в крові та її повезли в напрямку вулиці Канатної.

Патрульні одразу почали обстежувати прилеглу територію. Коли автомобіль знайшли, його зупинили на вулиці Васильківській. У салоні була 27-річна жінка з ранами та слідами крові на одязі.

За кермом був її співмешканець, який зізнався в тому, що побив жінку. Тому його затримали та передали слідчо-оперативній групі.

Потерпілій викликали швидку допомогу. Коли лікарі приїхали, їй надали першу допомогу та госпіталізували. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та пошкодження м'яких тканин голови.

Правоохоронці зазначили, що чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень. Однак чи відкрили кримінальне провадження – невідомо.

Зверніть увагу! На створення служб підтримки постраждалих від домашнього насильства виділять 274,2 мільйона гривень. Наприкінці квітня Мінсоцполітики почало приймати заявки на отримання коштів від місцевої влади. Ці гроші виділятимуть на створення притулків, денних центрів з кризовими кімнатами для цілодобового перебування та консультативні служби.